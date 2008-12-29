پیام مظلومیت مردم غزه به گوش جهانیان خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی که پیش از ظهر امروز با حضور خود در جمع مردم تهران در میدان فلسطین جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم نمود، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وظیفه همه مسلمانان محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه است، گفت: قطعا پیام مظلومیت مردم غزه به گوش تمامی ملتهای جهان خواهد رسید و انسانهای وارسته نیز فریاد حمایت از مردم مظلوم این منطقه را سر خواهند داد.

وی با اشاره به آغاز سفرهای استانی خود برای حضور هر چه بهتر در انتخابات ریاست جمهوری دهم اظهار داشت: سفر استانی اخیرم به استانهای کرمانشاه و کردستان به نظر خودم و دیگران موفق بود که البته ضعفها و کاستیهایی هم داشت.

دبیرکل حزب اعتماد ملی با تاکید بر ادامه یافتن سفرهای انتخاباتی اش افزود: اینکه از کی و چگونه برنامه ریزی برای ادامه سفر های استانی صورت بگیرد هنوز معلوم نیست اما هرجایی که مثل کردستان و کرمانشاه آماده و مستعد باشند و دعوت کنند در آنجا حضور خواهم یافت.

وی درباره اجماع اصلاح طلبان نیز تصریح کرد: بنده که هستم و مدتی هم است که موضوع کاندیداتوری خود در ریاست جمهوری دهم را اعلام کرده ام اما اینکه دیگران می آیند یا نمی آیند را نمی دانم. اگربخواهم موضوع اجماع اصلاح طلبان را پیش بینی کنم این کار سختی است.

کروبی درباره اینکه آیا اگر خاتمی از او برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم مشاوره بخواهد به او مشاوره خواهد داد، گفت: من چون خودم داوطلب هستم نظری به خاتمی درصورتی که از من مشاوره بخواهد نخواهم داد البته اگر داوطلب نبودم شاید نظرم را می گفتم اما چون داوطلبم حرفی ندارم.

وی در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شعار انتخاباتی شما در انتخابات ریاست جمهوری دهم با توجه به نظراتتان در کردستان " تغییر"خواهد بود خاطر نشان کرد: این موضوع باید بررسی شود اما در هر حال تغییر همواره موضوع خوبی است.