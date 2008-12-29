امکان برگزاری کنفرانس مشترک ایران و شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، " یوسف بن علوی " وزیر امورخارجه عمان در گفتگو با روزنامه البیان امارات درپاسخ به پرسشی درباره پیشنهادات محمود احمدی نژاد به کنفرانس سال گذشته سران شورای همکاری خلیج فارس که در دوحه قطر برگزار شده بود، گفت : پیشنهادات احمدی نژاد که به بیست و هشتمین نشست سران این شورا ارائه شد، شامل نکات بسیار زیادی بود و درحال حاضر از سوی کمیته هایی ویژه در دست بررسی است.

" یوسف بن علوی " تاکید کرد: درصورتی که بر همه نکات مطرح در پیشنهاد احمدی نژاد توافق حاصل شود، امکان برگزاری کنفرانس مشترک ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد.

وی درادامه تاکید کرد: بروز درگیری بین ایران و غرب به نفع کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست.

وزیر امورخارجه عمان در پاسخ به پرسشی درباره این ادعا که ایران برای کشورهای حاشیه خلیج فارس تهدید به شمار می رود، گفت: در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس هیچ احساسی نسبت به تهدید ایران علیه آنها وجود ندارد.