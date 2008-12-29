مصرف بالای گاز در دستگاههای دولتی کرمان نگران کننده است

محمد جواد ییلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به بالا رفتن میزان مصرف گاز در استان اظهار داشت: طبق روال گذشته و با توجه به افزایش مشترکان سالانه 20 درصد افزایش مصرف گاز در استان کرمان وجود دارد.

وی تصریح کرد: در یک ماه گذشته حدود 23 درصد مصرف گاز نسبت به سال قبل در همین مدت زمانی افزایش مصرف دارد در حالیکه اشتراک پذیری در سال قبل به صورت محدود انجام شده است.

ییلاقی عنوان کرد: روند افزایش مصرف گاز به خصوص در ادارت دولتی نگران کننده است و لازم است این روند اصلاح شود.

وی با مطلوب خواندن میزان مصرف گاز توسط مردم گفت: در سال گذشته با وجود اینکه بسیاری از نقاط کشور برای تامین گاز با مشکل مواجه شدند تنها به دلیل رعایت الگوی مصرف توسط مردم هیچ گونه قطعی گاز در کرمان روی نداد در حالیکه میزان گاز اختصاص یافته با توجه به شرایط از سال قبل از آن نیز محدودتر بود.

وی از مسئولان دستگاه های اجرایی کرمان خواست با توجه به مشکل موجود نسبت به رعایت نکات برای صرفه جویی به خصوص در زمانهای تعطیلی ادارات دقت بیشتری انجام دهند.