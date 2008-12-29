حاشیه های ترافیک از متن آن پر رنگتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: در ایامی که حاشیه های ترافیک از متن آن پر رنگتر شده و ترافیک و آلودگی هوا به مهمترین دغدغه های مردم تبدیل گشته، ورود کارشناسی مجلس مایه دلگرمی تلاش گران حمل و نقل عمومی است.

وی با استقبال از بررسی معضل ترافیک در کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: بررسیها و پیگیریهای جدی نمایندگان محترم مجلس در حل مشکل ترافیک در ماههای اخیر بر کسی پوشیده نیست و امیدواریم نتیجه این جلسه کاهش مشکلات مردم را به دنبال داشته باشد که شکل بحرانی به خود گرفته است.

معاون شهردار تهران با اذعان به این نکته که شرایط موجود ترافیک ایده آل مدیریت شهری و نمایندگان مجلس نیست اضافه کرد: انتظار می رود تبادل نظر در زمینه مشکل ترافیک تهران فارغ از کشمکشهای سیاسی، با امکان خدمتگذاری بهتر و بیشتر تامین مصالح شهر و منافع شهروندان را به دنبال داشته باشد.

تشکری هاشمی برداشت از حساب ذخیره ارزی جهت تامین نیازهای ارزی شرکت مترو، پرداخت یارانه های حمل و نقل شهری و ضرورت تصویب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران را از جمله مباحث مورد نظر شهرداری تهران بر شمرد و اضافه کرد: اجرای طرحهای اصولی و زیربنایی به جای انجام طرحهای سطحی و زود بازده مورد تاکید جدی مدیریت شهر تهران در حوزه حمل و نقل شهری است.

معاون شهردار تهران در پایان سرمایه گذاری بر روی حمل و نقل عمومی با محوریت حمل و نقل ریلی، مدیریت تقاضای سفر، حرکت به سمت شهر الکترونیک و توسعه فرهنگ ترافیک را از مهمترین راهکارهای حل مشکل ترافیک اعلام کرد و گفت: این سرفصلها به صورت مبسوط در جلسه فوق مطرح خواهد شد.

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه روز سه شنبه علاوه بر شهردار و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و سایر مسئولان حمل و نقل شهری از جمله فرمانده نیروی انتظامی، معاون راهنمایی و رانندگی ناجا و مسئولان وزارت کشور نیز حضور خواهند داشت.