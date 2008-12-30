باغ موزه دفاع مقدس همدان سال آینده تکمیل می شود

سردار عبدالرضا آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: ساخت فاز اول و دوم باغ موزه دفاع مقدس استان همدان در حال اجراست و تا سال آینده فازهای بعدی این باغ موزه تکمیل خواهد شد.

سردار آزادی تصریح کرد: در زمان برگزاری کنگره فرماندهان، سرداران و هشت هزار شهید استان همدان، باغ موزه دفاع مقدس تکمیل خواهد شد و بعد از پایان برگزاری کنگره به مدت 30 روز نمایشگاه دفاع مقدس در این مکان دایر می شود.

وی با اشاره به اینکه در زمان برگزاری کنگره، نمایشی برای اقشار مختلف مردم پس از بازدید باغ موزه تحت عنوان شب های آفتابی اجرا خواهد شد، افزود: این نمایش به مدت 30 شب برگزار می شود و در آن به هبوط آدم تا ظهور امام زمان (عج) اشاره می شود و شاه بیت آن مربوط به انقلاب و دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان خاطر نشان کرد: سناریوی این نمایش طراحی شده بسیار جذاب است و متناسب با فرهنگ مردم استان همدان بومی سازی می شود.

دراین باغ موزه نمادهایی پیرامون موضوعات ایثار و جهاد و شهادت با استفاده از طرح و حجم سنگ و فلز به نمایش در آمده است.