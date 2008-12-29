به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این پیام آمده است: فاجعه عظیم و قتل عام بینظیری که در غزه پس از ماهها محاصره جانکاه و کُشنده روی داد، تمام وجدانهای بیدار جهان را سخت ناراحت ساخت و عموم مردم دنیا به استثنای دولتهای حامی اسرائیل غاصب و مرتبطین آنها همگی آن را محکوم کردند و ما نیز آن را به شدت محکوم کرده و لکه ننگی بر پیشانی بشریت میدانیم.
از آن روز که سنگ زیربنای رژیم غاصب صهیونیسم به وسیله آمریکا و انگلستان و بعضی دیگر از دول غربی نهاده شد، انتظار این جنایات میرفت و تا این رژیم به حیات کثیف خود ادامه میدهد به یقین همین وضع ادامه خواهد یافت، آنها همچون گرگ خونخوارند و طبیعت گرگ تا زنده است درندگی و خونخواری است و فقط باید گرگ را کشت.
ما با الهام از آیات قرآن و روایات پیغمبر اکرم (ص) از همه ملتهای مسلمان جهان دعوت میکنیم که در برابر کسانی که دستهایشان تا مرفق در خون مسلمانان بیگناه فرو رفته، مسئولیت الهی خود را در نظر بگیرند و سکوت را بشکنند و در برابر حامیان بیرحمی که تمام مراکز حیاتی یک ملت حتی بیمارستانها را ویران میکنند و مانع رسیدن دارو به مجروحان و غذا به کودکان هستند و ابتداییترین حقوق بشر را رعایت نمیکنند، متّحد شوند و خروش برآورند و از هر طریق ممکن به یاری برادران و خواهران مسلمان خود در فلسطین اشغالی بپا خیزند و بدانند که خدا با آنهاست.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع عظام تقلید قم با انتشار پیامی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این پیام آمده است: فاجعه عظیم و قتل عام بینظیری که در غزه پس از ماهها محاصره جانکاه و کُشنده روی داد، تمام وجدانهای بیدار جهان را سخت ناراحت ساخت و عموم مردم دنیا به استثنای دولتهای حامی اسرائیل غاصب و مرتبطین آنها همگی آن را محکوم کردند و ما نیز آن را به شدت محکوم کرده و لکه ننگی بر پیشانی بشریت میدانیم.
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