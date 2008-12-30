ساماندهی مجسمه شیرسنگی همدان پایان یافت

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجسمه شیرسنگی بر روی سکویی به ارتفاع دو متر و بیست سانتیمتر، طول چهار متر و به عرض دو متر و سی سانتیمتر قرار گرفت که با انجام این طرح سکوی فعلی نسبت به سکوی گذشته در مجموع دو متر افزایش ارتفاع داشته است.

بیات افزود: در انجام عملیات سکوسازی مجسمه شیرسنگی در مجموع 60 مترمربع سنگ گرانیت دست تراش به کار رفته و برای محوطه‌سازی و نصب تابلو راهنما به دو زبان انگلیسی و فارسی نیز مبلغ 300 میلیون ریال هزینه صرف شد.

وی در مورد تاریخچه این اثر تاریخی گفت: عده‌ای از خاورشناسان، این مجسمه را مربوط به دوران هخامنشی و برخی به دوران مادها و عده‌ای آن را از دوران اشکانی می‌دانند.

وی افزود: در زمان اشکانیان این مجسمه در دروازه شهرهمدان نصب شد و مورخان سده‌های اولیه دوره اسلامی این دروازه را باب‌الاسد خوانده‌اند.

بیات در ادامه گفت: در سال 1328 شمسی از طرف اداره کل باستان‌شناسی پایه مناسبی از سنگ خارای الوند تدارک دیده شد و مجسمه بر آن نصب شد.

وی افزود: استان همدان دارای یک هزار و 700 اثر تاریخی و باستانی است و مجسمه شیرسنگی به عنوان یکی از مهمترین آثار به جامانده از دوره‌های گذشته تاریخ همدان مطرح است.