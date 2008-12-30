ظرفیت اعزام زائران به عتبات تا دهه اول اسفند تکمیل است

معاون عتبات عالیات سوریه و عراق سازمان حج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته ثبت نام از زائران برای اعزام به عتبات عالیات هر دو ماه یکبار صورت می گیرد و متشتاقان می توانند در مدت زمان اعلام شده از سوی سازمان حج برای ثبت نام به دفاتر زیارتی دارای مجوز مراجعه کنند.

حسین اکبری افزود: هم اکنون ثبت نام زائران برای اعزام تا 8 اسفند ماه صورت گرفته و ظرفیت تکمیل شده است و زائرانی که بخواهند بعد از این مدت به عتبات عالیات سفر کنند می توانند از 8 بهمن ماه در دفاتر زیارتی ثبت نام کنند.

هم اکنون روزانه 2 هزار و 600 تا دو هزار و 700 نفر از طریق کاروانهای مجاز سازمان حج به عتبات عالیات اعزام می شوند.

معاون عتبات عالیات سوریه و عراق سازمان حج درمورد اعزام هوایی زائران به عتبات نیز تاکید کرد: همچنان منتظر اعلام مسئولان سازمان هواپیمایی کشور در رابطه با اعزام هوایی زائران به عتبات عالیات هستیم.

اکبری با اشاره به اینکه نمی توان زمان دقیقی را برای آغاز سفر هوایی زائران به عتبات مشخص کرد ادامه داد: ما در این رابطه آمادگی کامل داریم و به محض اعلام سازمان هواپیمایی، ثبت نام برای اعزام هوایی را آغاز خواهیم کرد.