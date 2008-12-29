سیاستهای همسرم اشتباه نبوده است !

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، با وجود آنکه نظرسنجیهای انجام شده در داخل آمریکا حکایت از آن دارد که جرج بوش یکی از بدترین روسای جمهور این کشور بوده و سیاستهای او نیز در هشت سال دوره ریاست جمهوریش اشتباه بوده اما "لورا بوش" معتقد است که اقدمات و سیاستهای همسرش کاملا صحبح بوده و وی یکی از پرطرفدارترین روسای جمهور آمریکاست.

لورا بوش در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز با حمایت از همسر خود گفت : دلیلی برای پاسخ دادن به مردمی که سیاستهای شوهر مرا اشتباه می دانند نمی بینم. معتقدم که تاریخ در این باره قضاوت می کند و ما این مسئله را خواهیم دید.

بانوی اول آمریکا که فقط تا چند روز دیگر این عنوان را یدک خواهد کشید در ادامه با اشاره به پرتاب کفش از سوی خبرنگار عراقی به سوی جرج بوش گفت : این عمل مرا متعجب نکرد. رئیس جمهور به این عمل خندید. پرتاب کفش به او صدمه ای نزد. بوش خیلی سریع بود و همانطور که می دانید او یک ورزشکار مادرزاد است و در هنگام پرتاب کفش جا خالی داد اما از سوی دیگر این اقدام یک تهاجم بود و باید چنین اقداماتی کنار گذاشته شوند.

لورا در ادامه از اقدام آمریکا در زمان ریاست جمهوری بوش در حمله به عراق و افغانستان حمایت کرده و این اقدامات را موجب آزادی میلیونها نفر توصیف کرد.

حمایت همسر بوش از اقدامات رئیس جمهور آمریکا در حالی است که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور در آخرین مصاحبه خود به صراحت بر اشتباه بودن سیاستهای بوش تاکید کرده بود.