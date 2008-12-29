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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۱۲

مسابقات قهرمانی تنیس روی میز جانبازان و معلولان پایان یافت

مسابقات قهرمانی تنیس روی میز جانبازان و معلولان پایان یافت

ششمین دوره مسابقات تنیس‌ روی میز جانبازان و معلولان قهرمانی باشگاه های کشور با صدر‌نشینی تیم پیام تهران در گروه ایستاده و صدرنشینی صنعت گاز سرخس در گروه نشسته پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که از ششم دی ماه در دو گروه ایستاده و نشسته در مشهد مقدس آغاز شده بود، نتایج زیر حاصل شد:
 نتایج مسابقات در بخش ایستاده:
* تیم باشگاه پیام تهران - مقام اول        
* تیم فولاد ماهان سپاهان - مقام دوم   
* تیم صنعت گاز سرخس - مقام سوم    

 نتایج مسابقات در بخش نشسته :
 * تیم صنعت گاز سرخس - مقام اول              
* تیم فولاد ماهان سپاهان - مقام دوم    
* تیم باشگاه پیام تهران - مقام سوم              

این رقابت ها با حضور 15 تیم و 150 ورزشکار به مدت 3 روز در دو گروه ایستاده و نشسته در مشهد مقدس برگزار شد.

کد مطلب 808420

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