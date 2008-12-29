مسابقات قهرمانی تنیس روی میز جانبازان و معلولان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که از ششم دی ماه در دو گروه ایستاده و نشسته در مشهد مقدس آغاز شده بود، نتایج زیر حاصل شد:
نتایج مسابقات در بخش ایستاده:
* تیم باشگاه پیام تهران - مقام اول
* تیم فولاد ماهان سپاهان - مقام دوم
* تیم صنعت گاز سرخس - مقام سوم
نتایج مسابقات در بخش نشسته :
* تیم صنعت گاز سرخس - مقام اول
* تیم فولاد ماهان سپاهان - مقام دوم
* تیم باشگاه پیام تهران - مقام سوم
این رقابت ها با حضور 15 تیم و 150 ورزشکار به مدت 3 روز در دو گروه ایستاده و نشسته در مشهد مقدس برگزار شد.
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