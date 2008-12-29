مسابقات قهرمانی تنیس روی میز جانبازان و معلولان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که از ششم دی ماه در دو گروه ایستاده و نشسته در مشهد مقدس آغاز شده بود، نتایج زیر حاصل شد:

نتایج مسابقات در بخش ایستاده:

* تیم باشگاه پیام تهران - مقام اول

* تیم فولاد ماهان سپاهان - مقام دوم

* تیم صنعت گاز سرخس - مقام سوم

نتایج مسابقات در بخش نشسته :

* تیم صنعت گاز سرخس - مقام اول

* تیم فولاد ماهان سپاهان - مقام دوم

* تیم باشگاه پیام تهران - مقام سوم

این رقابت ها با حضور 15 تیم و 150 ورزشکار به مدت 3 روز در دو گروه ایستاده و نشسته در مشهد مقدس برگزار شد.