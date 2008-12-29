حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نهادهای بین‌المللی نه تنها مرده اند، بلکه بیشتر این نهادها پشتیبان رژیم اشغالگر اسرائیل هستند و در شکلهای مختلف از جنایات صهیونیستها حمایت می کنند و مردم محروم و به خون خفته فلسطین را زیر دست و پای سکوت و توطئه های رژیم اشغالگر به فراموشی سپرده اند.

وی با بیان اینکه هیچ انتظاری از مجامع بین المللی نبوده و هیچ کاری نمی توانند انجام دهند و اصلا توانایی ندارند، تصریح کرد: بیانیه ها، قطعنامه های مجامع بین المللی ارزشی ندارند و محکوم کردن آنها هم بی فایده است. زیرا امروز گفتن، اعلامیه دادن و بیانیه صادر کردن ارزشی ندارد، این امر نیازمند اقدام عملی است تا صهیونیستها و آمریکا را سر جای خود بنشانند.

حجت الاسلام محمد حسن اختری با اشاره به اینکه مقام رهبری دیروز در بیانیه روشنگر و مسئولیت بخششان ارائه طریق فرمودند، یادآور شد: هر انسان آزاده و مسلمانی به هر نحوی که می تواند با پیام فرستادن، تلگراف زدن، تظاهرات، اجتماع، سخنرانی، نوشته، انفاق، کمکهای مادی، تحت فشار قرار دادن دولتهای عربی توطئه گر اقدام کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با تأکید بر اینکه مردم باید آنقدر فریاد بزنند و اقدامات مناسب انجام دهند تا محاصره غزه شکسته شود و صهیونیستها از این کار پشیمان شوند و راه غزه را از طریق رفح باز کنند، گفت: دولت مصر مسئولیت سنگینی در این خصوص دارد و دولتهای عربی که با رژیم اشغالگر توافق کردند باید توبه و از مسلمانان و ملتهای خود عذرخواهی و بهای توطئه علیه فلسطین را بپردازند.

وی در ادامه یادآور شد: در داخل فلسطین، فلسطینیانی که طرفدار جناح محمود عباس هستند باید به او فشار آورند تا فکر نکنند می توانند مسلمانان، حماس و جهاد را از صحنه بیرون کنند. پس هر کس با هر نحوی که می تواند باید اقدام و با این جنایتها مقابله کند.