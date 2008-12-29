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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۰۹

مشکلات کارخانه ذوب آهن اصفهان باید به سرعت حل شود

مشکلات کارخانه ذوب آهن اصفهان باید به سرعت حل شود

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس، خواستار حل مشکل کارخانه ذوب آهن اصفهان برای از سرگیری حمل ذغال سنگ از طبس به این کارخانه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد کریم عابدی، ظهر امروز در بازدید از کارخانه ذغال سنگ طبس اظهار داشت: به دلیل تعمیرات کک سازی کارخانه ذوب آهن اصفهان از 25 روز پیش، ذغال سنگ به این کارخانه انتقال داده نمی شود و چندین میلیون تن ذغال سنگ در معادن بخش خصوص و دولتی باقیمانده است.

وی با بیان وی با بیان‌اینکه این امر موجب بروز مشکلاتی در معادن طبس شده است، خواستار حل سریع این مسئله شد.

عابدی بیان داشت: با توجه به اینکه معادن ذغال سنگ طبس از حدود یک سال پیش به بهره‌برداری رسیده است، قادر است نیاز ذوب آهن اصفهان را تامین کند.

مدیر شرکت ذغال سنگ طبس نیز در این بازدید از راه‌اندازی معدن ذغال سنگ "پروده چهار" خبر داد و بیان داشت: قرارداد راه‌اندازی این معدن بین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی کشور و شرکت CMS‬ چین و شرکت کانی کاوان شرق ایران منعقد شده است.

رمضان کریتی افزود: کار تجهیز این معدن به زودی آغاز خواهد شد و سالانه ۹۰۰ هزار تن ذغال سنگ خام و ۴۵۰ هزار تن کنسانتره تولید و زمینه اشتغال۴۰۰نفر را فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 808423

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