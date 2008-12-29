فعالیت استخرهای بدون تیم متوقف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی که در نشست بررسی برنامه های فدراسیون شنا برای حضور در دومین دوره بازی های کشورهای اسلامی تهران و آسیایی گوانگ جو چین سخن می گفت با تاکید بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود در راه پیشرفت رشته پایه شنا اظهار داشت: رشد کمی و کیفی رشته شنا با استفاده بهینه از امکانات موجود و فعال سازی استخرهای سراسر کشور امکان پذیر خواهد بود از همین رو طبق بخشنامه سال گذشته سازمان تربیت بدنی ( آبان ماه 1386) به مدیران کل تربیت بدنی استان ها، کلیه استخر های کشور موظف به تیمداری در رده های سنی پایه و حضور فعال در صحنه مسابقات قهرمانی شهرستان و استان هستند . هیئت های شنای سراسر کشور نیز موظف هستند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت کنند .

وی ملزم شدن تیمداری استخرهای کشور را راهکاری مناسب در جهت رفع کمبود امکانات سخت افزاری و رشد و پیشرفت رشته پایه شنا عنوان کرد و افزود : تمامی هیئت های شنا ی استان ها موظف هستند به طور جدی و فعال بخشنامه تیمداری استخرهای هر استان را اجرا کنند و هیئت ها و استان هایی که از اجرای این بخشنامه تخطی کنند از سوی مدیران کل و هیئت های هر استان مورد برخورد جدی و حتی از ادامه فعالیت استخرها جلو گیری خواهد شد.

علی آبادی تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی توسعه کمی و افزایش جمعیت شناگران کشور که می تواند موجب پشتوانه سازی تیم های ملی شود را با جدیت دنبال می کند و از همین رو از این پس اجرایی شدن بخشنامه تیمداری استخرهای سراسر کشور تحت نظارت فدراسیون شنا را با قدرت پیگیری خواهد کرد.