شورای روابط اسلامی آمریکایی فجایع غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پی آر نیوز وایر، نیروهای رژیم صهیونیستی در حملات خود به غزه بیش از 300 کشته و صدها مجروح از جمله زنان و کودکان برجای گذاشت و دست کم یک مسجد، یک دانشگاه یک انبار تجهیزات پزشکی را هدف گرفتند.

امروز دوشنبه 9 دی ماه نیز نیروی ویژه مسلمانان آمریکایی برای حقوق مدنی و انتخابات به عنوان ائتلافی از 12 سازمان اسلامی برجسته نشست خبری را در کلوب ملی مطبوعات واشنگتن دی سی برگزار کرده و نامه ای سرگشاده برای اوباما رئیس جمهور منتخب منتشر می کنند که طی آن به سیاستهای داخلی و خارجی و اولویتهای دولت جدید اشاره می کنند.

رهبران مسلمان در این نشست خبری بحران انسانی غزه را مورد تأکید قرار خواهد داد.

شورای روابط اسلامی آمریکایی همچنین از تمام افرادی که نگران حملات وحشیانه صهیونیستها هستند خواستند به برنامه های رادیویی تلفن کرده، به سردبیران نامه نوشته و از وب سایتهای رسانه های اجتماعی چون فیس بوک و یوتیوب استفاده کرده و نگرانی خود را منعکس کنند.

شورای روابط- اسلامی آمریکایی همچنین روز شنبه 7 دی ماه بیانیه ای صادر کرد و طی آن حملات صهیونیستها به غزه را محکوم کرد و از رئیس جمهور منتخب خواست به صراحت درباره این بحران صحبت کند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان حمایت از حقوق مدنی مسلمانان است که 33 دفتر در سراسر آمریکا و کانادا دارد. این شورا رسالت خود را تقویت درک اسلام، تقویت گفتگو، حمایت از آزادیهای مدنی ، تقویت مسلمانان آمریکایی و تشکیل ائتلافهایی می داند که صلح و درک دوجانبه را ترویج می کنند.