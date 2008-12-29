حمایت آشکار سازمان ملل از جنایات صهیونیستها در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کریستوفر گانس" سخنگوی آژانس بین المللی امدادرسانی به آوارگان فلسطینی اظهار داشت که طبق منابع بیمارستانی و پزشکی شمار تلفات غیر نظامیان فلسطینی در حملات اخیر صهیونیستها به 51 نفر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد که اغلب این تلفات را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

حمایت آشکار سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی و اقدامات تجاوزکارانه آن در حالی صورت می گیرد که کشتار مردم بی گناه غزه سومین روز خود را پشت سر می گذارد و آمار قربانیان حملات صهیونیست ها تاکنون به 310 شهید و هزار و 420 زخمی رسیده است. تصاویر منتشر شده در رسانه ها نیز گویای این مطلب است.