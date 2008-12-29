16 بازیکن حذف شدند / برگزاری اردوی 5 روزه پیش از سفر به عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان که مسابقات جهانی 2009 هند را پیش رو دارد، با حضور 36 بازیکن نخستین اردوی آماده سازی خود را تشکیل داد. این اردو امروز با انتخاب 8 نفر برتر به پایان رسید.

بازیکنان منتخب مصطفی کارخانه همراه با 12 والیبالیستی که در مسابقات قهرمانی آسیا (تهران) مجوز پیکارهای جهانی را به دست آوردند، اردونشینان اردوهای آتی تیم والیبال جوانان خواهند بود.

حسین حسینی سرپرست تیم والیبال جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یک بازیکن سیرجانی بنا به درخواست شخصی طی مدت سه روز همراه با 35 بازیکن دعوت شده در تمرینات تیم جوانان شرکت داشت.

وی با اشاره به غربال صورت گرفته در بین اردونشینان تصریح کرد: پس از برگزاری بازی تمرینی میان اردونشینان با نظر کارخانه و دیگر مربیان 16 نفر از بازیکنان حذف شده و علاوه بر 12 بازیکن شرکت کننده در رقابت‌های تهران،8 نفر دیگر برای حضور در اردوهای آتی انتخاب شدند

سرپرست تیم والیبال جوانان با بیان اینکه دومین اردوی این تیم دوم فروردین ماه در جده عربستان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: البته درنظر داریم پیش از سفر به عربستان و در روزهای پایانی سال جاری، اردویی 5 روزه درتهران برگزار کنیم. برپایی این اردو منوط به موافقت فدراسیون و تداخل نداشتن زمان در نظر گرفته شده با برنامه‌های آماده سازی تیم‌های ملی و نوجوانان است.

قدیرآهنگ، حامد صدیق، آرمین احمدی، هومن شکری، مهران زندی، سالار ممتازیان، احسان امانی، سعید امیری، سجاد ملکی، رامین بیگدلی، محمدرضا اسمی منش، سینا عابدی، سهیل احمدی، مرتضی صالحی، بهزاد حیدرشاهی و مجید علی آبادی نفراتی هستند که از اردوی تیم والیبال جوانان حذف شدند.

مجتبی شبان، فرهاد سال افزون، فرهاد قائمی، ادریس دانشفر، گل محمد سخاوی، محمد طاهر وادی، حامد باقرپور، محمدرضا حسینی پویا، ابراهیم چابکیان، مجتبی غیاثی، علیرضا جدیدی و آرش کمالوند (12 بازیکن شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا - تهران) به همراه ساسان دژآرا، مجتبی میرزاجان پور، پوریا فیاضی، حامد تاوردی زاده، شهروز همایون فر، معین رحیمی، سامان فائزی و سعید شیرودی قربانی در اردوی آتی تیم جوانان حضور خواهند داشت.

حسینی ضمن اشاره به این مطلب تاکید کرد: البته یک پاسور نیز به بازیکنان دعوت شده به دور دوم تمرینات تیم والیبال جوانان اضافه خواهد شد.