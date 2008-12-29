ناوگان تاکسیرانی بیرجند نوسازی و بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد بهدانی پیش از ظهر امروز در جمع مسئولان حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی گفت: در این راستا تعداد دو دستگاه تاکسی ون جمعی دلیکا در سطح شهر اضافه شده و به شهروندان سرویس‌ دهی می ‌کند که امیدواریم با مشارکت همشهریان و افزایش درخواست متقاضیان تعداد آن به 10 دستگاه افزایش یابد.

وی تصریح کرد: این دو دستگاه ون در حال حاضر در سطح شهر خدمات ‌رسانی می ‌کنند در حالی که رانندگان این خودروها از عدم همکاری و استفاده همشهریان گله‌ مند هستند و ما امیدواریم که به مرور زمان این خودروها مورد استفاده و استقبال همشهریان قرار گرفته و در پیشبرد و توسعه ناوگان درون شهری موثر باشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بیرجند همچنین از تعویض و نوسازی تعداد 60 دستگاه تاکسی فرسوده پیکان تا پایان سال جاری خبر داد.

بهدانی یادآور شد: همشهریان می ‌توانند بیشترین همکاری در جهت نظارت بر ناوگان تاکسیرانی درون شهری داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف با شماره تلفن گویای 137 و یا سامانه پیام کوتاه 30007807 و شماره تلفن سازمان 2314300 تماس حاصل کنند تا موارد به طور جد پیگیری شود.