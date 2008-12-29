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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۲۱

تخصیص 1.9 میلیارد ریال به تهیه زمین و ساخت مسکن مهر در گلستان

تخصیص 1.9 میلیارد ریال به تهیه زمین و ساخت مسکن مهر در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: تاکنون یکهزار و 900 میلیارد ریال برای تهیه زمین و ساخت مسکن مهر در استان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مسکن مهر استان افزود: تاکنون 45 هکتار زمین برای ساخت و آماده سازی شرکتهای تعاونی مسکن مهر استان تهیه شده است.

وی اظهار داشت: همچنین 40 میلیارد ریال تسهیلات ویژه تعاونی در 9 شهر استان در نظر گرفته شده است.

به گفته محمود زاده، در شهرهای کردکوی، کلاله، گنبد و مراوه تپه اتحادیه مسکن مهر به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات آماده سازی معرفی شدند و بانکها نیز برای ارائه تسهیلات اعلام آمادگی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در 9 شهر استان اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال برای تعاونی تسهیلات ویژه در نظر گر فته شده است.
 
مهدی مهیایی رئیس مسکن و شهر سازی استان گلستان افزود: در 15 شهر استان که بالای 12 هزار نفر جمعیت دارند زمین یا از طریق اراضی مازاد دیگر دستگاهها و یا با خرید خود تعاونیها تامین می شود.

طبق آمار بیش از 68 هزار نفر از جمعیت استان گلستان در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 808440

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