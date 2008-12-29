جلوگیری از فروش مجدد بلیت با اجرای طرح احراز هویت مسافران

علیرضا منظری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: علاوه بر پروازهای انفرادی و خانوادگی، احراز هویت مسافران پروازهای چارتری نیز انجام خواهد شد و هدف از اجرای این طرح ارتقاء خدمات رسانی و امنیت مسافران است.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری افزود: پیش از این برخی از شرکتهای هواپیمایی هویت مسافران را احراز می کردند اما در همه شرکت های هواپیمایی اجرا نمی شد اما با ابلاغیه سازمان هواپیمایی کشوری این طرح همه شرکتهای داخلی را در بر می گیرد.

وی ادامه داد: پروازهای خارجی ژانویه شرکتهای هواپیمایی در سال جاری با وجود هم زمان شدن بخشی از آن با پروازهای بازگشت حجاج، طبق برنامه انجام شد و در مسیرهای اروپایی نیاز به انجام پروازهای فوق العاده احساس نشد.

منظری اظهار داشت: طی این مدت سازمان هواپیمایی کشوری فقط در مسیر بغداد یک پرواز فوق العاده انجام داد.

وی تصریح کرد: پرواز بازگشت حجاج تا 11 دی ماه به اتمام می رسد و به جز 3 تا 4 روز اول که مسافران با تاخیرهای زیاد مواجه شدند، پیش بینی می شود در مابقی روزها میانگین تاخیرها حدود 10 دقیقه که از قبل برنامه ریزی شده بود، باشد.