جرم سکوت جهان عرب برابر با جنایات صهیونیستها

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، به راستی چه بر سر جهان اسلام و مسلمین آمده است که در مقابل شنیع ترین جنایات رژیم غاصب و منفور صهیونیست این چنین سکوت پیشه کرده اند و با دست نوشته و کاغذ پاره هایی به نام بیانیه و محکومیتهای خشک و خالی وجدان در خواب خفته خود را آسوده می کنند.

سئوال اینجاست که طرفداران لیبرال دموکراسی غربی و اسلام آمریکایی و التقاطی چه توجیهی برای سکوت خود در قبال محاصره غزه و جلوگیری از رسیدن آب، غذا، برق و حداقل امکانات به مردم بیگناه این سرزمین که هر انسان آزاده ای آن را محکوم نموده و نقض صریح حقوق بشر می خواند دارند؟

از یک سو، مجامع بین المللی و مدافعین به اصطلاح حقوق بشر نسبت به این جریان، مشی سکوت پیشه ساخته و از سویی، داعیه داران ام القرایی اسلام با پایمال کردن غیرت مسلمانی به جای تمسک به سیره پیامبر اعظم (ص) در دفاع از جان، مال و ناموس مسلمانان، دست دوستی به سوی جنایتکاران این واقعه دراز کرده و از در گفتگو وارد شده اند.

تنها درد مردم بی گناه غزه و فلسطین درد ناشی از گلوله و خمپاره سربازان اسرائیلی نیست بلکه ناله و فغان کودکان وزنان بی گناه غزه و فلسطین از بی کسی و سکوت هم کیشان خود که به عمد و در پی مصلحت اندوزی است سر به آسمانها سائیده و گوش هر انسان آزاده ای را می آزارد و ندای "هل من ناصرا ینصرنی " امام حسین را تداعی می کند ولی انگار گوش جهان اسلام و افراد به اسم مسلمان در مقابل این فریاد ناشنوا و ناشنواتر شده است.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و انتقاد از سکوت مجامع بین المللی در مقابل این جنایات اظهار داشت: جرم سکوت مسلمانان به خصوص جهان عرب در مقابل جنایت غزه کمتر از رژیم غاصب اسرائیل نیست.

حجت الاسلام علی اکبر قریشی تنها راه فتح و آزادسازی فلسطین از چنگال اسکتبار جهانی اتحاد تمامی ملل مسلمان دانست و تصریح کرد: تجربه بارها نشان داده زمانی که مسلمانان در کنار هم بوده اند تمامی توطئه ها را به راحتی توانسته اند خنثی کنند.

استاندار آذربایجان غربی با محکوم کردن جنایات ددمنشانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تمامی مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین اشغالی احساس همدردی می کنیم.

رحیم قربانی با اشاره به اعلام امروز به عنوان روز عزای عمومی از سوی مقام معظم رهبری به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار مردم بی گناه و مظلوم فلسطین افزود: امیدواریم تفکر مسئولان نظام اسلامی ایران در برخورد با نظامهای سلطه جو در جهان به ملتهای عربی و ملتهای آزاده دنیا تسری پیدا کند تا جلوی این گونه جنایات گرفته شود.

قربانی خاطرنشان کرد: ماههاست که غزه در محاصره است و از ورود دارو، غذا و کمکهای بشر دوستانه به این شهر جلوگیری می شود و امروز نیز اینگونه جنایات در این شهر رخ می دهد که همه اینها نشان دهنده برنامه ریزی مسئولان رژیم صهیونیستی برای کشتار در این شهر بی دفاع است.

وی عنوان کرد: در صورتی که مقابل جنایات رژیم صهیونیستی گرفته نشود فجایع انسانی همچون صبرا و شتیلا در غزه رخ خواهد داد.

رئیس گروه مشاوران استاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با محکومیت این جنایات گفت: تاریخ همواره بیانگر وجود ظلم ظالم علیه مظلوم بوده است و در عصر کنونی یکی از وحشیانه ترین نوع آن بیش از نیم قرن است که در فلسطین اشغالی توسط رژیم غاصب، خونخوار و خیانت پیشه صهیونیستی در جریان است.

بیژن ذبیحی با اعلام هوشیار باش به مردم مسلمان و آزاده جهان به ویژه جوانان غیور حمایت خود را از مردم مظلوم و مسلمان فلسطین اشغالی اعلام کرد و اظهار داشت: این رویکرد چیزی نیست جز مصداق لشگر یزید و عمربن سعد شدن در عاشورای زمان و کربلای کنونی غزه که ندای "اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید" را نشنیده و نخواهد شنید.

وی با انتقاد شدید از سکومت مجامع بین المللی و مدافعین به اصطلاح حقوق بشر نسبت به این جریان خاطرنشان کرد: سئوال اینجاست که طرفداران لیبرال دموکراسی غربی و اسلام آمریکایی و التقاطی چه توجیهی برای سکوت خود در قبال محاصره غزه و جلوگیری از رسیدن آب، غذا، برق و حداقل امکانات به مردم بیگناه این سرزمین دارند.