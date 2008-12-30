صدور 430 پروانه تاکسی در اراک

محمد مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه طی این مدت مجوز 69 پرونده خرید تاکسی صادر شده افزود: همچنین 195 پرونده جهت نقل و انتقال تاکسی، 120 مورد پرونده برای راننده کمکی تاکسی و 149 مورد پرونده برای مسافربرهای شخصی در سازمان تاکسیرانی اراک تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه در این مدت 198 دستگاه تاکسی‌ توسط سازمان تحویل داده شده گفت: برای سواری‌ های ساماندهی شده 168 مورد نیز کارت تاکسی موقت صادر شده است.

کریمی اظهار داشت: طی سال جاری 418 مورد تمدید کارنامه تاکسیرانی، 773 مورد تمدید کارنامه تاکسی موقت، 134 مورد صدور کارنامه کمکی برای متقاضیان، 35 مورد تمدید کارنامه کمکی، 278 مورد ثبت ‌نام اینترنتی برای تبدیل به احسن تاکسی‌های موقت، 228 مورد ثبت ‌نام برای تبدیل به احسن تاکسی ‌ها و 28 دستگاه تاکسی فرسوده نیز تبدیل به احسن شده است.

وی عنوان کرد: 51 مورد تعویض پلاک و تغییر رنگ خودروهای ساماندهی شده از مدل 81 به بالا به تاکسی در این مدت انجام شده، شش مورد پروانه شرکت حمل و نقل درون شهری صادر و برای تاسیس شرکت حمل‌ و نقل 56 مورد پرونده تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: 26 مورد ابطال پروانه تاکسیرانان شاغل و متخلف، 326 مورد اخذ کارنامه‌ های فاقد اعتبار از رانندگان تاکسی و تاکسی موقت، 470 مورد اخذ مدارک از رانندگان فاقد کارنامه، 212 مورد توقیف و انتقال تاکسی ‌های متخلف به پارکینگ و 159 مورد اخذ تعهد از رانندگان متخلف صورت گرفته است.

کریمی با اشاره به اینکه 911 مورد شکایات به سازمان رسیده اظهار داشت: در این مدت 437 مورد رانندگان متخلف به اداره تعزیرات حکومتی، 81 مورد رانندگان متخلف به شعبه 231 شورای حل اختلاف و 391 مورد رانندگان متخلف به کمیته انضباطی سازمان تاکسیرانی معرفی شده است.