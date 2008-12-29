سالانه 7000 نفر در رشته های پرستاری فارغ التحصیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غضنفر میرزابیگی ظهر امروز در همایش" 30 استان 30 همایش در 30 سالگی انقلاب اسلامی ایران" در جمع پرستاران استان افزود: وضعیت پرستاری در کشور بعد از انقلاب نسبت به قبل از آن تغییرات اعجاز آوری داشته است.

وی با اشاره به این موضوع که در قبل از انقلاب تعداد محدودی از دانشجویان در سطح کاردانی در مشهد، اصفهان، شیراز و تهران در رشته پرستاری تحصیل می کردند گفت: اما در حال حاضر بیش از 112 دانشکده پرستاری در تمام مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در کشور وجود دارد.

میرزابیگی با بیان این مطلب که اکنون بیش از 500 نفر PHTپرستاری در کشور وجود دارد عنوان کرد: امروز دانشجو فارغ التحصیل در رشته های مختلف پرستاری می توانند نیاز کشور را در این حوزه تامین کرده و به استانداردهای لازم برسیم.

وی با اشاره به این نکته که ما در حوزه پرستاری تا استانداردها فاصله داریم گفت: در حال حاضر تعیین حداقل استانداردها که 8/1 است در حال انجام می باشد.

وی در ادامه با پرداختن به این موضوع که حوزه پرستاری در عرصه های حرفه ای، اجتماعی و علمی در این چند سال بعد از انقلاب جهش داشته است اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلات این حوزه بحث نیروهای شرکتی است که تبعاتی داشته است که در این زمینه مکاتباتی را با ریاست جمهوری داشته و مصر هستیم تا مصوبه هیئت دولت در این زمینه اجرا شود.

وی افزود: هیئت دولت این شرکتها را ممنوع از ارائه خدمات در مسیر نموده است.

وی همچنین از انجام بازنگری چارتهای مراکز بهداشتی درمانی خبر داد و عنوان کرد: تا کمتر از یک سال آینده ما شاهد نتایج کارهای خوبی در حوزه پرستاری خواهیم بود.

وی همچنین از ابراز گلایه پرستار بخش خصوصی نیروهای مسلح از ارائه تسهیلاتی که شامل بخش دولتی شده و آنها محرومند خبر داد .

وی در رابطه با این همایش نیز گفت: هدف از برگزاری این همایشها صرفا نشستن و سخن گفتن و سخنرانی کردن نیست بلکه گزارش عملکرد این حوزه برای پرستارانی است که بواسطه مشغله کاری فرصت اطلاع یافتن از قوانین و حقوق و مزایای خود را ندارند.

در ادامه همایش امیر رضا صالح مقدم عضو برد پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان نظام پرستاری خراسان رضوی نیز گفت: این همایش با حضور 500 نفر از اعضاهیات مدیره نظام پرستاری استان و پرستاران عضو این نظام برگزار می شود.

وی با بیان این مطلب که حدود 40 هزار پرستار شاغل در کشور وجود دارد افزود: از این تعداد حدود 4 هزارو 200 نفر آنها در خراسان رضوی و دو هزار نفرشان در مشهد شاغل هستند.

وی کمبود نیروی انسانی در این حوزه را یکی از مشکلات آن دانست و عنوان کرد: هم اکنون نیازمند دو برابر پرستاران موجود هستیم تا به استاندارد برسیم.

وی پایین بودن دستمزد، کار زیاد، سن بازنشستگی و کمی مرخصی را از دیگر مشکلات پرستاران دانست و گفت: این امر سبب خستگی جسمی و روحی این افراد شده که در نتیجه منجر به کاهش کارایی لازم می شود.

همایش 30 استان 30 همایش در 30 سالگی انقلاب اسلامی ایران که قرار بود راس ساعت 9 شروع شود با بیش از 40 دقیقه تاخیر شروع شد.