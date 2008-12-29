70 هزار هکتار اراضی نیشابور زیر کشت غلات رفت

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور مهندس علی دهباشیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره کشاورزی نیشابور افزود: از این سطح مقدار 32 هزار هکتار گندم آبی و 26 هزارهکتار جو آبی است و در صورت نزول بارندگی مناسب پیش بینی می شود، بیش از 12 هزار هکتار گندم دیم در سطح شهرستان کشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: در اجرای کشت پائیزه با 13 هزارنفر از کشاورزان قرار داد کشت منعقد شده که هزار و 600 تن بذر اصلاح شده شامل 13 رقم گندم از نوع روشن، مهدوی، الوند، فلات، گاسکوژن، چمران، پیشتاز و پنج رقم جو از نوع ریحان، کارون در کویر، والفج ، فصیح و سی بی که برای هر کیلو بذر گندم 140 تومان و بذر جو 80 تومان یارانه اختصاص یافته است که بین کشاورزان توزیع شد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان هدف از انجام طرح های به زراعی را بالابردن کمیت و کیفیت محصولات دانست و خاطرنشان کرد: درسال زراعی گذشته 48 نفر بهره بردار بخش کشاورزی به عنوان تولید کنندگان برتر شهرستان انتخاب شده اند که از این میان یک نفر به عنوان صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی درسطح کشور و شش نفر تولید کنندگان نمونه درسطح استان معرفی شده اند و این امر انگیزه بیشتری دررعایت اصول به زراعی و استفاده از بذور اصلاح شده در بین کشاورزان به وجود آورده است.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور اظهار داشت: برای کمک به کشاورزان مقدار 22 هزارتن انواع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان تامین و بین آنان توزیع شده است.

دهباشیان اضافه کرد: نظارت بر عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی علاوه برکادر فنی و متخصص جهاد کشاورزی تعداد 36 نفر کارشناس ناظر گندم در راستای اشتغالزایی و افزایش تولید، کار نظارت بر مراحل کاشت، داشت و برداشت غلات را به عهده دارند.