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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۴۶

70 هزار هکتار اراضی نیشابور زیر کشت غلات رفت

70 هزار هکتار اراضی نیشابور زیر کشت غلات رفت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: با پایان یافتن کشت پائیزه در شهرستان نیشابور بیش از 70 هزار هکتار اراضی شهرستان زیر کشت غلات رفت.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور مهندس علی دهباشیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره کشاورزی نیشابور افزود: از این سطح مقدار 32 هزار هکتار گندم آبی و 26 هزارهکتار جو آبی است و در صورت نزول بارندگی مناسب پیش بینی می شود، بیش از 12 هزار هکتار گندم دیم در سطح شهرستان کشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: در اجرای کشت پائیزه با 13 هزارنفر از کشاورزان قرار داد کشت منعقد شده که هزار و 600 تن بذر اصلاح شده شامل 13 رقم گندم از نوع روشن، مهدوی، الوند، فلات، گاسکوژن، چمران، پیشتاز و پنج رقم جو از نوع ریحان، کارون در کویر، والفج ، فصیح و سی بی که برای هر کیلو بذر گندم 140 تومان و بذر جو 80 تومان یارانه اختصاص یافته است که بین کشاورزان توزیع شد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان هدف از انجام طرح های به زراعی را بالابردن کمیت و کیفیت محصولات دانست و خاطرنشان کرد: درسال زراعی گذشته 48 نفر بهره بردار بخش کشاورزی به عنوان تولید کنندگان برتر شهرستان انتخاب شده اند که از این میان یک نفر به عنوان صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی درسطح کشور و شش نفر تولید کنندگان نمونه درسطح استان معرفی شده اند و این امر انگیزه بیشتری دررعایت اصول به زراعی و استفاده از بذور اصلاح شده در بین کشاورزان به وجود آورده است.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور اظهار داشت: برای کمک به کشاورزان مقدار 22 هزارتن انواع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان تامین و بین آنان توزیع شده است.

دهباشیان اضافه کرد: نظارت بر عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی علاوه برکادر فنی و متخصص جهاد کشاورزی تعداد 36 نفر کارشناس ناظر گندم در راستای اشتغالزایی و افزایش تولید، کار نظارت بر مراحل کاشت، داشت و برداشت غلات را به عهده دارند.

کد مطلب 808455

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