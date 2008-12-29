طرح کهاب در پمپ بنزینهای استان مرکزی اجرا شد

علی رضا کامیاب در گفتگو با خبر نگار مهر در اراک با بیان اینکه اجرای این طرح دو ماه طول کشیده است، افزود: طرح کهاب عملیات کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارهای بنزین است.

وی تعداد جایگاههای سوخت بنزین را 62 جایگاه عنوان کرد و گفت: از آنجا که ترکیبات عالی ناشی از تبخیر بنزین برای سلامتی انسان مخاطراتی را ایجاد می کند و با توجه به نحوه تماس با بدن اثر گذاری متفاوتی را در بر خواهد داشت این طرح اجرا شده است.

وی تصریح کرد: همچمنین با وجود اینکه آثار مخرب زیست محیطی و لطمات جبران ناپذیراقتصادی در پی دارد اجرای این طرح از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

