مهلت دریافت حواله سوخت واحدهای صنعتی در گیلان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سازمان صنایع و معادن استان گیلان طی اطلاعیه ای از کلیه مدیران واحدهای صنعتی و معدنی استان که تاکنون اقدام به ذخیره سازی سوخت نکرده اند خواست تا 15 دی ماه نسبت به دریافت حواله سوخت واحدهای خود اقدام کند.

بر اساس این اطلاعیه مدیران واحدهای تولیدی جهت دریافت سوخت مورد نیاز می توانند حداکثر تا تاریخ مذکور به کلیه شعب شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان مراجعه کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است حضور و مراجعه به موقع مدیران شرکتهای تولیدی استان جهت ذخیره سازی سوخت موجب جلوگیری از بروز خسارت احتمالی در فصل زمستان خواهد بود.