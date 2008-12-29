  1. استانها
  2. گیلان
۹ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

مهلت دریافت حواله سوخت واحدهای صنعتی در گیلان تمدید شد

مهلت دریافت حواله سوخت واحدهای صنعتی در گیلان تمدید شد

رشت - خبرگزاری مهر: مهلت دریافت حواله سوخت واحدهای صنعتی در گیلان تا 15 دیماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سازمان صنایع و معادن استان گیلان طی اطلاعیه ای از کلیه مدیران واحدهای صنعتی و معدنی استان که تاکنون اقدام به ذخیره سازی سوخت نکرده اند خواست تا 15 دی ماه نسبت به دریافت حواله سوخت واحدهای خود اقدام کند.

بر اساس این اطلاعیه مدیران واحدهای تولیدی جهت دریافت سوخت مورد نیاز می توانند حداکثر تا تاریخ مذکور به کلیه شعب شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان مراجعه کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است حضور و مراجعه به موقع مدیران شرکتهای تولیدی استان جهت ذخیره سازی سوخت موجب جلوگیری از بروز خسارت احتمالی در فصل زمستان خواهد بود.

کد مطلب 808457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه