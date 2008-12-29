اعتبار طرحهای مدیریت سیلاب گلستان کم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری عصر دوشنبه در کارگروه سیل و طغیان استان افزود: طرح‌های مدیریت سیلاب در سه محور آبخیزداری، مهندسی رودخانه و هشدار سیل و از سوی دستگاه‌های مختلف اجرا می شود.

وی اظهار داشت: شناسایی نقاط آسیب پذیر از سیل، تعیین ضرورتهای مطالعاتی و تحقیقاتی پیشگیرانه، ساماندهی و هماهنگی اقدامات و دستگاههای مرتبط با پیشگیری و کاهش خسارات سیل و تدوین نظامنامه پیشگیری در کاهش خسارات سیل از موثر است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون پنج سد در استان وجود دارد که باید شمار آن به 13 سد افزایش یابد.

یحیی محمودزاده استاندار گلستان نیز گفت: طرحهای مدیریت سیل در دستگاهها مختلف باید مکمل هم باشند تا از موازی کاری پرهیز شود.

وی افزود: دستگاههای اجرایی برنامه کامل به کارگروه در زمینه مدیریت سیلاب ارائه دهند تا پس از تصویب منسجم عمل شود.

وی بیان داشت: اولویت بندی طرحها نیز باید بر مبنای کاهش خسارات در نقاطی که بیشتر در معرض سیل هستند، صورت گیرد.

کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه‌های استان گلستان در سال 85 با شرکت 23 دستگاه تشکیل شد.

استان گلستان نخستین استان سیل خیز کشور به شمار می آید.