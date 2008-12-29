دلیل جنایات رژیم صهیونیستی در غزه سکوت اعراب است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در میان تجمع کنندگان تهرانی در میدان فلسطین درجمع خبرنگاران اظهارداشت : کشورهای عربی با سکوت یک ساله خود باعث تحقق اهداف رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه شدند.

وی با بیان اینکه امروز سکوت اعراب در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه معنای خاصی دارد، افزود: این سکوت به این دلیل است که آنها طی جلساتی که درهمایش ادیان درنیویورک داشتند، در زمینه اجرای عملیات گسترده جدید علیه فلسطینیان با اشغال گران قدس شریف به توافق رسیده بودند.

داوودی ابراز امیدواری کرد که با شناختی که مردم جهان از رژیم جعلی اسرائیل و اقدامات ناجوانمردانه آنان علیه زنان و کودکان بیگناه در فلسطین پیدا کرده اند، جنایات اخیر این رژیم در فلسطین و به خصوص در غزه به ضررش تمام شود .

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران به منظور کاهش بحران غذایی و بهداشتی در غزه با ارسال کمک های بشر دوستانه خاطر نشان کرد که در دولت مصوب شده است با شکایت از سردمداران رژیم صهیونیستی و پیگیری آن در مجامع داخلی و بین المللی جنایات رژیم صهیونیستی بی پاسخ نماند.