برپایی نمایشگاه تخصصی امداد و نجات در نمین

میرفخرالدین زاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: تقویت نیروهای امدادگر، توسعه فرهنگ امدادی در جامعه، افزایش سطح آگاهی عمومی، ارتقای سلامت جسمانی و آرامش روانی از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه می باشد.
وی با بیان اینکه در این نمایشگاه آخرین توانمندیهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان به معرض نمایش گذاشته شده، اضافه کرد: گروه های امدادی مرکز فوریتهای پزشکی، آتش نشانی، مخابرات، راه و ترابری و اداره برق نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
زاهد در ادامه با اشاره به برگزاری همایش استانی امداد و نجات در شهرستان نمین طی سه روز گذشته ابراز داشت: در این همایش پنج هزار امدادگر توسط جمعیت هلال احمر استان سازماندهی شد و بنب گردید تا پایان سال تجهیز و آموزشهای لازم را فرا گیرند.
این مسئول همچنین جمعیت هلال احمر استان اردبیل را از ظرفیت و توان بالایی برای حضور در حوادث و سوانح دانست و بر حفظ آمادگی نیروهای امدادی استان تاکید کرد.
نمایشگاه کار گروه تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر در شهرستان نمین به مدت چهار روز در سالن هنرهای دستی نمین دایر گردیده است.
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