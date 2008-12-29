50 هزار نفر در شهرداری تهران شاغل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین محمدپور زرندی امروز در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران (1888) افزود: با توجه به اینکه بیشتر مراجعان ما کارکنان شهرداری و تعدادی هم شهروند بودند بیشترین درخواست آنان را بحث استخدام و اشتغال به کار به خود اختصاص می داد که در این زمینه ما هم اکنون نیروی بیش از حد نیاز هم داریم و در مورد جذب نیروی جدید فقط از افراد متخصص با تحصیلات مرتبط استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه بیشتر کسانی که تقاضای شغل و استخدام دارند تخصص شان ارتباطی با کار شهرداری ندارد و تحصیلات پایینی هم دارند که ما نمی توانیم از آنها در مجموعه استفاده کنیم.

معاون شهردار تهران ادامه داد: بخشی از مراجعان امروز هم درباره پست سازمانی، حقوق و مزایا و مطالبه آن بود که در این خصوص روزهای دوشنبه هر هفته معاونان مالی و اداری سازمانها و مناطق موظفند تا با برگزاری جلسه با کارکنان مشکلات آنها را حل کنند. این در حالی است که ما نیز در طرح نظارتی که هر هفته در یک منطقه اجرا می شود مشکلات کارکنان را حل می کنیم.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از مراجعان پیمانکارانی هستند که از گذشته طلبهایی را از شهرداری داشته اند، گفت: در این خصوص کمیسیونی در شورای شهر تهران تشکیل شده است که من به عنوان نماینده شهردار تهران و آقای بیادی به عنوان نماینده شورا این موضوعات را پیگیری می کنیم.

به گفته محمدپور زرندی، هیچ یک از کارکنان حتی یک ریال از حقوق، مطالبات و بیمه از شهرداری طلب ندارند و فقط مقداری بدهی در مورد بیمه کارکنان شرکت واحد وجود دارد که در حال پیگیری این موضوع هستیم.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره بدهی دولت به شهرداری گفت: قبلا هم این موضوع را اعلام کرده ام. ما تا ابتدای امسال 320 میلیارد تومان طلب از دولت داریم که برای این رقم آرای قطعی هم داریم. علاوه بر این مستنداتی هم در مورد 320 میلیارد تومان دیگر داریم که این موضوع باید رسیدگی شود.