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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۴۵

پنج طرح سیمرغ آب منطقه ای در گلستان بهره برداری می رسد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: پنج طرح این شرکت در قالب پروژها های سیمرغ همزمان با دهه فجر سالجاری در این استان بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری عصر دوشنبه در بازدید نمانیده مردم شهرستانهای کردکوی، بندرگز و بندرترکمن از طرح های این شرکت درغرب استان افزود: طرحهای سد لاستیکی خواجه نفس، آب بندان بناور و آبرسانی به شهرهای بندرترکمن، گمیشان و کردکوی از طرحهای سیمرغ استان بوده که در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: برای اجرای طرح آبرسانی به شهرهای بندترکمن، گمیشان و کردکوی تاکنون 60 میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است.

وی پیشرفت فیزیکی " آب بندان بناور" را 92 درصد اعلام و اضافه کرد: برای این طرح  تاکنون بیش از هشت میلیارد ریال هزینه شده است و با بهره برداری آن 600 هزار هکتار از اراضی منطقه سیراب می شوند.

حاجیلری درباره سدلاستیکی خواجه نفس نیز گفت: سطح زیر کشت این سد 550 هکتار و حجم آب تنظمیمی آن یک میلیون و 500 هزار متر مکعب است.

نماینده مردم شهرستانهای کردکوی، بندر ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه طرحهای تغذیه مصنوعی و احداث آب بندان ها در منطقه شمال غربی گلستان ضروری است.

محمد جواد نظری مهر افزود: مسئولان شرکت آب منطقه ای گلستان نیازهای اعتباری طرح های قابل اجرا را مشخص و به مجمع نمایندگان استان و مسئولان اجرایی منعکس کنند تا در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

پتانسیل آبی گلستان سالانه بیش از دو میلیارد مترمکعب است.

کد مطلب 808481

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