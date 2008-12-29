پنج طرح سیمرغ آب منطقه ای در گلستان بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری عصر دوشنبه در بازدید نمانیده مردم شهرستانهای کردکوی، بندرگز و بندرترکمن از طرح های این شرکت درغرب استان افزود: طرحهای سد لاستیکی خواجه نفس، آب بندان بناور و آبرسانی به شهرهای بندرترکمن، گمیشان و کردکوی از طرحهای سیمرغ استان بوده که در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: برای اجرای طرح آبرسانی به شهرهای بندترکمن، گمیشان و کردکوی تاکنون 60 میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است.

وی پیشرفت فیزیکی " آب بندان بناور" را 92 درصد اعلام و اضافه کرد: برای این طرح تاکنون بیش از هشت میلیارد ریال هزینه شده است و با بهره برداری آن 600 هزار هکتار از اراضی منطقه سیراب می شوند.

حاجیلری درباره سدلاستیکی خواجه نفس نیز گفت: سطح زیر کشت این سد 550 هکتار و حجم آب تنظمیمی آن یک میلیون و 500 هزار متر مکعب است.

نماینده مردم شهرستانهای کردکوی، بندر ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه طرحهای تغذیه مصنوعی و احداث آب بندان ها در منطقه شمال غربی گلستان ضروری است.

محمد جواد نظری مهر افزود: مسئولان شرکت آب منطقه ای گلستان نیازهای اعتباری طرح های قابل اجرا را مشخص و به مجمع نمایندگان استان و مسئولان اجرایی منعکس کنند تا در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

پتانسیل آبی گلستان سالانه بیش از دو میلیارد مترمکعب است.

