اولین گردهمایی اتحادیه های شرکتهای تعاونی تولیدی کشور برگزار شد

مدیر کل دفتر نظامهای بهره برداری معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه برگزاری این گردهمایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این گردهمایی به منظور ارتقا کیفی اتحادیه های شرکتهای تعاونی تولیدی سراسر کشور با توجه به رشد خوب کمی و کیفی شرکتهای تعاونی تولید با هدف ارتقا نقش تعاونیها برگزار شد.

غلامحسین طباطبایی افزود: در این گردهمایی سه کمیسیون اقتصادی - بازرگانی، فنی - مهندسی و پشتیبانی و خدمات تشکیل می شود که در کدام از کمیسیونها، نکات مورد نظر و ضروری به شرکت کنندگان ارائه می شود.

ابن مسئول خاطرنشان کرد: در کمسیون فنی - مهندسی رتبه دار شدن اتحادیه ها در زمینه مطالعات یا مهندسان مشاور و اجرای عملیات آب و خاک مورد بحث قرار می گیرد همچنین در دستور کار این کمیسیون طرف حساب شدن با سازمان سازمان آب منطقه ای برای ایفای نقش واحدهای آبیاری در تعاونیهای واحدهای تولیدی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که در هزار و 300 شرکت تعاونی تولید واحد آبیاری ایجاد شود و هماهنگی و محدود کردن آن به وسیله اتحادیه های دیگر است به نحوی که برای ایجاد این واحدها سازمان آب منطقه ای در استانها با اتحادیه های استانی تعامل و هماهنگی دارند.

طباطبایی عنوان کرد: در کمیسیون اقتصادی - بازرگانی برای اولین بار بیمه های تکمیلی بدون بیمه های پایه در سطح روستا توسط یکی از شرکتهای بیمه در شرکتهای تعاونی تولید در حال گسترش است.

مدیر کل دفتر نظامهای بهره برداری معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: همچنین در این کمیسیون گذشته کارگزاری بیمه های اجتماعی ارزیابی می شود، هم اکنون در بیش از 800 شرکت تعاونی تولید کارگزاری بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر دایر شده است و اعضای بیش از 300 هزار خانوار تحت پوشش بیمه ها قرار داده اند.

وی ادامه داد: کشاورزان تا سال 84 هیچ حامی نداشتند و از این سال به بعد با همکاری شرکتهای تعاونی تولید با محوریت بیمه اجتماعی، روستاییان و عشایر بیمه شدند.

این مسئول اعلام کرد: در کمیسیون اقتصادی - بازرگانی برای اولین بار قرار است که اتحادیه های شرکتهای تعاونی تولید، شعب صندوق بیمه محصولات می شوند به نحوی که تا کنون بیمه محصولات توسط کارگزاران متفرقه انجام می شده است.

طباطبایی یادآور شد: طبق برنامه مقرر شده است تا هر اتحادیه استانی شعبه ای از صندوق بیمه محصولات کشاورزی باشد.

مدیر کل دفتر نظامهای بهره برداری معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشت: همچنین بحث معافیت مالیاتی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تولید، واگذاری حساب رسی شرکتهای تعاونی تولید به اتحادیه های شهرستانی، استانی و ملی از دیگر مصوبات این کمیسیون است.

طباطبایی اعلام کرد: تا پایان سال 85 هزار و 85 شرکت تعاونی تولید در سطح کشور فعال بود، در سال 86، 150 شرکت تعاونی تولید به بخش افزوده شد که این میزان طی 10 ماه گذشته با 250 شرکت تعاونی تولید افزایش یافته است.

این گردهمایی سراسری که برای اولین بار است در کشور برگزار می شود، امروز و فردا در معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ادامه دارد.