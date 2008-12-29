گوشت قرمز هیئتهای عزاداری با قیمت مصوب عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی ، صدراله دولت مدیرعامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور با اعلام این خبر افزود: گوشت قرمز منجمد با قیمتهای مصوب و در راستای خدمات رسانی هر چه بیشتر به متقاضیان در سراسر کشور تامین می شود.

وی قیمت مصوب گوشت گوساله را به ازای هر کیلو 5 هزار و 300 تومان و گوشت گوسفندی را به ازای هر کیلو 4400 تومان عنوان کرد.

دولت در عین حال گفت: این شرکت، محدودیتی برای تامین گوشت قرمز منجمد مورد نیاز هیئتهای عزاداری در ماه محرم ندارد.

وی اضافه کرد: هیئتهای عزاداری و متقاضیان برای دریافت سهمیه مورد نیاز خود می توانند به ادارات پشتیبانی امور دام استانهای سراسر کشور مراجعه کنند.