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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۰۶

گوشت قرمز هیئتهای عزاداری با قیمت مصوب عرضه می شود

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور گوشت قرمز منجمد مورد نیاز هیئتهای عزاداری و سایر مصرف کنندگان را با قیمتهای مصوب تامین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی ، صدراله دولت مدیرعامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور با اعلام این خبر افزود: گوشت قرمز منجمد با قیمتهای مصوب و در راستای خدمات رسانی هر چه بیشتر به متقاضیان در سراسر کشور تامین می شود.

وی قیمت مصوب گوشت گوساله را به ازای هر کیلو 5 هزار و 300 تومان و گوشت گوسفندی را به ازای هر کیلو 4400 تومان عنوان کرد.

دولت در عین حال گفت: این شرکت، محدودیتی برای تامین گوشت قرمز منجمد مورد نیاز هیئتهای عزاداری در ماه محرم ندارد.

وی اضافه کرد: هیئتهای عزاداری و متقاضیان برای دریافت سهمیه مورد نیاز خود می توانند به ادارات پشتیبانی امور دام استانهای سراسر کشور مراجعه کنند.

 

کد مطلب 808483

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