لایحه هدفمندکردن یارانه ها فردا در مجلس/ توزیع یارانه براساس عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین امروز در کارگاه آموزشی ارائه مدلهای طرح تحول اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر تعامل بین دولت و مجلس در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها، از برگزاری بیش از 12 جلسه با اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول مجلس خبرداد و گفت: در این جلسات به تمامی سئوالات و ابهامات پاسخ داده شد، به علاوه وزرای صنایع و نیرو نیز برای پاسخگویی به سئوالات در این جلسات حضور یافتند.

وی از طرح تحول اقتصادی به عنوان طرح بزرگ اقتصادی کشور پس از انقلاب یاد کرد و گفت: دولت فردا لایحه هدفمند کردن یارانه ها که یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی است، به مجلس ارائه خواهد کرد.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه دولت با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها 4 هدف اصلی را دنبال می کند، یکی از این اهداف را مدیریت صحیح مصرف انرژی عنوان و تصریح کرد: نرخ رشد مصرف انرژی در کشور نگران کننده است و اگر به همین منوال ادامه یاید مدیریت اقتصادی کشور دچار مشکل می شود و در افق 1404 دیگر نفتی نخواهیم داشت.

وی بر هدفمند شدن یارانه ها در کشور تاکید کرد و هدف دوم اجرای این طرح را حضور بخش خصوصی در صنعت انرژی ذکر کرد و افزود: اجرای اصل 44 فضا را برای حضور این بخش فراهم می کند، البته در این بخش بزرگترین مشکل قیمت یارانه ای است و در این حالت بخش خصوصی علاقمند به فعالیت نیست.

فرزین هدف سوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را توزیع بهینه درآمد کشور اعلام کرد و افزود: ما می خواهیم روش پرداخت یارانه را تغییر دهیم، زیرا وضعیت فعلی عدالت را برقرار نمی کند، و این مطلب که دولت با طرح این مباحث دیگر نمی خواهد یارانه ای را پرداخت کند، صحیح نیست، زیرا دولت می خواهد یارانه بپردازد اما می خواهد روش آن را تغییر دهد تا روش براساس عدالت باشد.

وی هدف بعدی را افزایش کارآیی در صنعت دانست و افزود: طرح تحول دو هدف رشد پایدار و برقراری عدالت اقتصادی را دنبال می کند.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی در خصوص صندوق هدفمند سازی یارانه ها بیان کرد: منابعی که از اصلاح قیمتها آزاد می شود از چند طریق مدیریت خواهد شد. بر این اساس، صندوقی با مدیریت دولت و مجلس که جزو خزانه دولت نخواهد بود، تشکیل و این منابع به حساب این صندوق خواهد رفت تا طبق لایحه تخصیص منابع صورت گیرد.

به گفته وی تاکنون توافقی در پرداخت نقدی یارانه ها بین دولت و مجلس صورت نگرفته است، برای پرداخت نیز می توانیم از روشهای نقدی، غیر نقدی و سهام استفاده نمائیم که البته بستگی به وضعیت و تصمیم گیریها دارد و دولت معتقد است که برای اصلاح قیمتها باید جبرانی صورت گیرد.

فرزین خاطرنشان کرد: هر زمان که مجوز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را از مجلس کسب کنیم، آمادگی اجرای آن را داریم، کما اینکه برای اجرای آن در ماه اول می توانیم از بودجه عمومی تنخواه دریافت کنیم.