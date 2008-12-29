سوخت مورد نیاز مشترکان گاز در جنوب آذربایجان غربی ذخیره شد

فریدون یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این خبر افزود: با توجه به مشکلات سال گذشته به هنگام قطعی گاز، از ابتدای سال جاری اقدام به توزیع فرآورده های نفتی بین مشترکین گاز طبیعی جهت ذخیره سازی کردیم و هم اکنون تمامی خانوارهای ساکن هشت شهر جنوب استان آذربایجان غربی سوخت زمستانی در حد نیاز خود را ذخیره کرده اند.

وی اظهار داشت: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون 18 میلیون لیتر فرآورده های نفتی بین مشترکان گاز طبیعی در شهرهای جنوب استان توزیع شده است.

وی در ادامه به اشاره به توزیع فرآورده های نفتی در نه ماهه گذشته نیز تصریح کرد: در این مدت 239 میلیون و 647 هزار لیتر بنزین، 324 میلیون و 954 هزار لیتر نفت سفید، 343 میلیون و 815 هزار لیتر نفت گاز و 80 میلیون 889 هزار لیتر نفت کوره در هشت شهر جنوب استان آذربایجان غربی توزیع شده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب ادامه داد: این ارقام در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل در بنزین پنج درصد، در نفت گاز دو درصد و در نفت کوره چهار درصد رشد را نشان می دهد، اما توزیع نفت سفید پنج درصد کاهش داشته است.

یاسمی به طرح جمع آوری بخارات بنزین از جایگاه های سوخت گیری استان نیز اشاره کرد و گفت: 80 درصد عملیات اجرایی این طرح که در 40 جایگاه جنوب استان اجرا می شود، محقق شده است.