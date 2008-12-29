احتمال بروز بحران کمبود خون در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز محمدرضا خلیلی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به روند توسعه روز افزون صنعت و افزایش مراکز درمانی تخصصی در آذربایجان شرقی، افزایش نیاز به تامین خون در این استان به شدت احساس می شود.

وی در تشریح این موضوع افزود: وجود 32 بیمارستان درمانی برای انجام اعمال جراحی تخصصی، واقع شدن بزرگترین مرکز درمان بیماران سرطانی، تنها مرکز پیوند اعضا و نیز آسیب های جانی ناشی از حوادث شغلی در آذربایجان شرقی به دلیل توسعه روزافزون صنایع، نیاز به تامین فرآورده های خونی به اندازه کافی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

خلیلی یادآور شد: کمبود فرآورده های خونی در برخی مقاطع سال به حدی است که از بیمارستان های استان خواسته می شود اعمال جراحی بزرگ خود را تا یک هفته به تعویق اندازند.

این مقام مسئول در سازمان انتقال خون آذربایجان شرقی ضمن گلایه از عدم اقبال به اهدای خون در این استان گفت: میزان اهدای خون دراین استان پایین ترازمیانگین اهدای خون درکشور است.

به گفته وی، ‌متوسط اهدای خون در سطح کشور به ازای هر یک هزار نفر 25 نفر است که این رقم در آذربایجان شرقی به 20 نفر می رسد.

دکتر خلیلی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای اهدای خون در استان اضافه کرد: متوسط اهدای خون توسط مردان در آذربایجان شرقی 19 نفر در یک هزار نفر و در بین بانوان یک نفر در یک هزار نفر است.

به گفته وی رتبه آذربایجان شرقی در زمینه اهدای خون مردان و بانوان در بین استان ها به ترتیب 15 و 29 کشوری است.

سرپرست پایگاه منطقه ای انتقال خون آذربایجان شرقی اظهار داشت: در حالی که اهدای خون برای سلامت بانوان مفید ارزیابی شده اما متاسفانه استقبال این قشر در این زمینه بسیار کمتر از مردان است.

وی گفت: یک سوم فرآورده های خونی تولید شده در آذربایجان شرقی به مصرف بیماران مبتلا به بیماری های خاص از جمله تالاسمی و هموفیلی می رسد.

سرپرست پایگاه منطقه ای انتقال خون آذربایجان شرقی تصریح کرد: هم اکنون در سطح استان 250 تا 300 بیمار تالاسمی و همین میزان بیمار هموفیلی تحت پوشش خدمات اداره کل انتقال خون آذربایجان شرقی هستند.

خلیلی خاطرنشان کرد: یک سوم دیگر فرآورده های خونی تولید شده در آذربایجان شرقی به مصارف بیمارستانی و جراحی های غیراورژانسی اختصاص می یابد.

سرپرست پایگاه منطقه ای انتقال خون آذربایجان شرقی اضافه کرد: یک سوم باقیمانده فرآورده های خونی تولید شده در استان نیز صرف تامین نیازهای مصدومان ناشی از تصادفات جاده ای،‌ حوادث صنعتی و بیماران سرطانی می شود.

وی یادآور شد: پارسال 60 هزار واحد خونی توسط شهروندان آذربایجان شرقی اهدا شد که با توجه به رشد سالانه 10 درصدی مصرف کنندگان خون، باید این رقم تا پایان سالجاری به 66 هزار واحد برسد.

خلیلی با بیان اینکه در 9 ماه سال جاری تعداد واحدهای خونی اهدا شده توسط شهروندان آذربایجان شرقی به 45 هزار واحد رسیده است، ‌اظهار امیدواری کرد: با افزایش قابل توجه میزان اهدای خون در ایام محرم رقم پیش بینی شده تحقق یابد.