فریاد اعتراض مردم مصر علیه حاکمان خود/ گذرگاه رفح را باز کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، همگام با تظاهرات باشکوه و گسترده قشرهای مختلف ملت ایران در همبستگی با مردم غزه، تظاهرات گسترده مردم مصر در شهر دمیاط در همبستگی با مردم مظلوم غزه و در محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به این منطقه آغاز شده است.



مردم مصر در این تظاهرات که همزمان در قاهره نیز در حال برگزاری است؛ با انتقاد از موضع سران خود بر ضرورت بازگشایی فوری گذرگاه رفح از سوی قاهره تاکید کردند.



شرکت کنندگان در این تظاهرات سکوت شرم آور مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر و سران عرب در برابر وحشیگری رژیم اسرائیل در نوارغزه را محکوم کردند.



در قاهره نیز با وجود محدودیتهای شدید نیروهای امنیتی مصر، هزاران نفر در تظاهراتی گسترده خشم و انزجار خود را از رژیم اشغالگر قدس و حامیان آن به سبب نسل کشی بی سابقه در نوارغزه ابراز کردند و خواستار باز شدن فوری گذرگاه رفح شدند.



شب گذشته سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان از مردم مصر خواسته بود با ریختن به خیابانها و شرکت در تظاهرات همبستگی با مردم غزه بر رهبران خود برای باز کردن گذرگاه رفح به روی مردم مظلوم غزه فشار وارد کنند.

مردم عراق به ویژه نیز با برپایی تظاهراتی گسترده در شهرهای مختلف این کشور از جمله بغداد و سامرا بر همبستگی خود با مردم مظلوم غزه تاکید کردند.



در سومین روز حملات همه جانبه هوایی، زمینی و دریایی رژیم اسرائیل به نوار غزه، موج همبستگی جهانی با مردم مظلوم و بی دفاع این منطقه همچنان درحال گسترش است .



امروز مردم مسلمان لبنان در ضاحیه بیروت در تظاهراتی بزرگ، همبستگی خود را با مردم غزه و نفرت خود را از عاملان کشتار مردم این منطقه ابراز می کنند.



در تونس با وجودی که نیروهای امنیتی و ارتش تلاشهای گسترده ای برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی انجام دادند، اما هزاران نفر از مردم مسلمان این کشور با ریختن به خیابانهای پایتخت با مردم غزه ابراز همبستگی کردند.



در خارطوم -پایتخت سودان- هزاران نفر در راهپیمایی بزرگ ضد صهیونیستی شرکت کردند و با محکوم کردن جنایات اشغالگران قدس بر ضد مردم نوار غزه خواستار تحرک فوری کشورهای عربی و اسلامی برای نجات مردم بی دفاع این منطقه و مقابله با دشمن صهیونیستی شدند.



در این تظاهرات پرچمهای آمریکا و رژیم اشغالگر قدس به آتش کشیده شد.



جاکارتا-پایتخت اندونزی- نیز شاهد تظاهرات خودجوش مردم به ویژه دانشجویان بود که با سردادن شعارهای ضد صهیونیستی و آمریکایی خشم و انزجار خود را از جنایات اسرائیل و سکوت خفت بار جامعه جهانی ابراز کردند.



در کاراکاس -پایتخت ونزوئلا- گروههای مردمی با تجمع در برابر سفارت رژیم اشغالگر قدس، نسل کشی بی سابقه اسرائیل در نوارغزه را محکوم کردند.



آمار شهدای حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سومین روز خود به 318 شهید و بیش از 1420 زخمی رسیده است.