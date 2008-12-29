68 درصد راههای روستاهای خراسان رضوی آسفالته است

به گزارش خبرنگار مهر در تربت جام علی بلوکیان ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی بزرگراه کنارگذر شهر تربت جام افزود:در استان 68 درصد راههای روستاهای بالای 100 خانوار آسفالت شده است .

معاون وزیر راه و ترابری در امور مجلس و استانها با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی این وزارتخانه برای توسعه راههای روستایی گفت: این رقم در شهرستان تربت جام بیش از 69 درصد است که حاکی از نگاه ویژه مسئولان استان به این شهرستان مرزی است.

وی با اشاره به اقدامات برنامه ریزی شده وزارت راه و ترابری برای اجرای پروژه های راه سازی گفت: اعتقاد ما بر این است که اعتبارات وزارتخانه باید 100 درصد افزایش یابد تا بتوانیم نیازهای امروز مردم کشور را پاسخگو باشیم.

بلوکیان نگاه ویژه به بخش راه را زمینه ساز توسعه همه جانبه کشور خواند و افزود: همه برنامه ریزی ها و تلاش های دولت مردان در جهت توسعه آبادانی کشور و خدمت به مردم است.

کنارگذر تربت جام به طول 14 کیلومتر و دارای چهار تقاطع غیر همسطح است که احداث آن نیازمند 152 میلیارد ریال اعتبار است.