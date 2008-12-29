دو میلیون لیتر بنزین در زنجان مصرف شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نوروز محمدی ظهر امروز درجلسه ستاد سوخت استان افزود: مردم این استان همچنین طی 9 ماهه سال جاری بیش از 124 میلیون لیتر نفت سفید،140 میلیون لیتر نفت و گاز،83 میلیون لیتر نفت کوره و 15 هزار و 550تن گاز مایع مصرف کرده اند.

وی، ادامه داد: 123 هزار خانوار شهری و121 هزار و 96 خانوار روستایی از این میزان سوخت بهره مند شده اند،

محمدی تعداد جایگاههای تک منظوره در این استان را هشت جایگاه فعال و یک جایگاه آماده افتتاح عنوان کرد و افزود: در حال حاضر هشت جایگاه تک منظوره ی دیگر نیز در مناطق مختلف استان در دست ساخت است.

دبیرستاد سوخت استان زنجان، شمار جایگاههای سوخت رسانی دو منظوره ی فعال در این استان را پنج جایگاه اعلام کرد و افزود: دو جایگاه دو منظوره دیگر نیز با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست ساخت است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان نیز در این جلسه با تاکیدبر لزوم بهینه سازی ذخایر سوختی در دستگاههای اجرایی، دوگانه سوز کردن سوخت این دستگاهها را در کاهش میزان مصرف سوخت و صرفه جویی، موثر دانست.

ابوالفضل سرایلو میزان اعتبار مورد نیاز جهت دوگانه سوز کردن دستگاههای اجرایی استان را 10میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این میزان اعتبار از محل اعتبارات ستاد حوادث غیرمترقبه استان تامین خواهد شد.