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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۲۸

هاشمی رفسنجانی:

جهان اسلام به‌نفع فلسطین به میدان خواهد آمد/ باید تصمیم جدی بگیریم

جهان اسلام به‌نفع فلسطین به میدان خواهد آمد/ باید تصمیم جدی بگیریم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیستها در غزه گفت: مسئولان کشورهای اسلامی وظیفه سنگینی در دفاع از مردم مظلوم و مسلمان غزه دارند و حتما خداوند در این باره همه را مواخذه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی  که صبح امروز در مصاحبه با شبکه العالم سخن می گفت افزود: باید یک تصمیم جدی بگیریم و پشت آن تصمیم بایستیم تا چنین جنایاتی در کشورهای اسلامی تکرار نشود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ایران آمادگی کامل دارد که در دفاع از غزه با همه کشورهای مسلمان همکاری کند.

وی با تحسین مبارزان و مقاومت مردم غزه در سالهای گذشته  گفت: آنها قهرمانانی هستند که دفاع مظلومانه آنان از فلسطین در تاریخ خواهد ماند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: باید جلوی تجاوزات وحشیانه اسرائیل گرفته شود و با توجه به شیوه های تروریستی صهیونیستها هیچگونه جنایاتی توسط این رژیم بعید نیست.

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: رژیم اشغالگر قدس با هدف نامقدس اسرائیل کبیر حتی نمی تواند ببیند مردم فلسطین در بخش کوچکی از خاکشان زندگی می کنند.

وی تاکید کرد: اقدام رژیم جنایتکار صهیونیستی در حمله سبوعانه به غزه، نشانه ترس و استیصال آنان است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کمکهای مختصر کشورهای اسلامی به مردم غزه را در مقابل کمکهای همه جانبه غرب به اسرائیل بسیار کم دانست و گفت: به خاطر فشارهای سیاسی تعلل می شود اما مطمئنا روزی جهان اسلام به نفع مردم فلسطین به میدان خواهد آمد.

کد مطلب 808508

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