بانک مرکزی مخالف تزریق پول به بانکهاست/ بانکها می توانند تا 70 درصد سود سپرده بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین پاشایی فام امروز در حاشیه کارگاه آموزشی ارائه مدلهای طرح تحول اقتصادی در جمع خبرنگاران با اشاره به میزان نقدینگی پایان سال گذشته در حدود 160 هزار میلیارد تومان، میزان نقدینگی در پایان آبان ماه سالجاری را 170 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به پایان سال گذشته 4 درصد رشد و نسبت به آبان سال گذشته 13 درصد رشد را نشان می دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین رقم رشد نقدینگی آبان ماه سال 86 به آبان ماه سال 85 را نیز حدود 17 درصد عنوان و تصریح کرد: این ارقام نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی تا حدودی کنترل شده است.

وی در عین حال با بیان اینکه نقدینگی با افزایش خط اعتباری افزایش می یابد، تصریح کرد: بانک مرکزی نقدینگی را به بانکها تزریق نمی کند.

پاشایی فام در خصوص بازشدن قفلهای خزانه بانک مرکزی نیز گفت: این قفلها جایی بود که بانکها از منابع بانک مرکزی استفاده می کردند، اگر بانک مرکزی این موضوع را کنترل نمی کرد، هم اکنون رقم اضافه برداشتها به 6 برابر نیز رسیده بود و این قفلها باعث شد که بانکها دیگر از منابع بانک مرکزی استفاده نکنند و جلوی این کار گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه اما رقم اضافه برداشتها بانکها از منابه بانک مرکزی صفر نشده است، تصریح کرد: موضوع اضافه برداشت بانکها از منابع این بانک در جایی اشکال داشت که بانکها این منابع را دریافت کرده و آن را به عنوان تسهیلات پرداخت می کردند، در صورتیکه بانکها باید تسهیلات را از سپرده های خود بپردازند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی که منبعی برای پول ندارد، فقط پول را چاپ می کند و بانک مرکزی مخالف تزریق پول به بانکها بوده و است. وی در پاسخ به این سئوال که موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی به چه میزان است، سکوت کرد.

پاشایی فام در خصوص سود سپرده 9 تا 19 درصدی بانکها نیز اظهارداشت: بانک مرکزی بر اساس بسته سیاستی- نظارتی خود به بانکها اعلام کرد که رقم سود بانکی منوط به چرخه اقتصادی آنها است و هر چقدر سود از این محل حاصل شود می توانند به سپرده گذاران بپردازند، اما بالاخره باید رقمی در این خصوص به مردم اعلام می شد، بنابراین علی الحسابی از سوی بانک مرکزی به بانکها اعلام شد.

وی گفت: بانک مرکزی به بانکها اعلام کرده است که بر اساس سود حاصل از سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی می توانید تا 70 درصد به مردم سود بدهند.

وی در پاسخ به این سئوال که اما شما گزارش توجیهی بانکهای خصوصی را در این مورد نپذیرفته اید، گفت: مقوله علی الحساب با این موضوع که ما گزارش این بانکها را پذیرفته ایم یا خیر، فرق دارد. اما در بسته سیاستی- نظارتی اعلام کرده ایم که بانکها باید در انتهای سال سود را بر اساس گزارش حسابرسی محاسبه کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اگر بانکها گزارشی را ارائه دهند و در آن مطرح کنند که چقدر سرمایه گذاری در چه طرحی و چه عایدی خواهند داشت، بانک مرکزی مخالفتی نخواهد کرد، زیرا بانک مرکزی امین مردم است.

وی در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد که دولت در بودجه سال آینده با کسری مواجه شود، در این صورت نرخ تورم چقدر خواهد بود، گفت: رقم کسری بودجه بر اساس ارقام مصارف ارزی بودجه مشخص می شود، اما تمام این موارد با تعیین تکلیف طرح تحول اقتصادی مشخص خواهد شد.

وی یکی از اقلامی که در مصارف بودجه وجود دارد را واردات بنزین به میزان 3 میلیارد دلارعنوان و تصریح کرد: اگر اصلاح قیمت صورت گیرد، دیگر چنین مصارفی نخواهیم داشت و با اجرای طرح تحول اقتصادی بسیاری از اقلامی که در بودجه می بینیم، تغییر خواهد کرد.

پاشایی فام همچنین با تاکید بر اینکه با اجرای طرح تحول قرار نیست شوکی به اقتصاد وارد شود، گفت: ما می خواهیم جلوی شوکها را بگیریم و لایحه نیز چنین هدفی دارد، لایحه می گوید باید فیلتری وجود داشته باشد که شوک به اقتصاد وارد نشود و یک قیمت مشخص مبنای تصمیمات اقتصادی مردم باشد.