توجه به مالکیت معنوی از الزامات پیشرفت در بخشIT است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در دیدار هیئت مدیره و نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شاخه اصفهان، IT و فناوری اطلاعات را از بخشهای مهم و سرنوشت ساز در دنیای کنونی دانست و با تاکید بر توجه مضاعف دولت پس از جنگ تحمیلی به این بخش، گفت: IT و فناوری اطلاعات در برنامه چهارم نیز مورد تاکید جدی دولت و مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت و هم اکنون نیز سیاست های آن مورد بررسی مجمع است .

با تاکید بر اینکه دانایی محوری اصل اساسی سندچشم انداز 20 ساله کشور است، مشکلات موجود بر سر راه آزادسازی و واگذاری ها در بخش های گوناگون را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر در بخش IT و فناوری اطلاعات، بخش خصوصی مورد بی مهری قرار گیرد، خسارات عظیمی به کشور وارد خواهد شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه در تدوین سیاستهای کلی برنامه پنجم که در مجمع به تصویب رسیده، بخش IT مورد تاکید جدی و مضاعف قرار گرفته است خواستار توجه بیش از پیش مجلس و دولت در تصویب و اجرای سیاستهای این بخش به خصوص واگذاری بخشهای مربوطه به مردم و بخش خصوصی شد.

وی تصریح کرد: در خصوصی سازی و واگذاریها، برنامه های مصوب این بود که علاوه بر واگذاریها بخش خصوصی تشویق به سرمایه گذاری در تاسیس زیربناها و ایجاد صنایع جدید شود که البته بخش دوم کمتر مورد توجه قرار گرفت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور جدی کارشناسان و متخصصان بخشهای گوناگون در نقد و بررسی برنامه ها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح امور را بسیار مهم خواند و گفت : با ابلاغ سیاستهای اصل 44 حرکت در جهت خصوصی سازی و استفاده از منابع عظیم مردمی در کارهای بزرگ جدی شده است و صلاح کشور هم البته در همین است.

در ابتدای این دیدار کاظم آیت اللهی و سهیل مظلوم رئیس و نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و همچنین جاوید شهریاری یکی از کارشناسان این رشته گزارشی از وضعیت فناوری اطلاعات و IT در کشور و مشکلات و معضلات موجود در راه توسعه و ثبت مالکیت معنوی در این بخش ارائه کردند.