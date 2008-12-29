تنها راه بهبود کیفیت نان تولید صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر امروز درپنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان، به ضرورت تمرکززدایی از نانواییهای مرکز شهر و انتقال برخی ازآنها به شهرکهای مسکونی اقماری تاکید و شرط جابجایی نانواییها را ایجاد واحدهای نان صنعتی،عنوان کرد.

وی، با استناد به گزارش واحد بازرسی آرد و نان سازمان غله، به مشخص نمودن سهمیه آرد نانواییها بر اساس میزان تقاضای منطقه اشاره کرد و گفت: می توان مازاد آرد این واحدها را به واحدهای صنعتی جدید التاسیس اختصاص داد.

رئوفی نژاد، ابرازامیدواری کرد با اعطای تسهیلات برای متقاضیان ایجاد واحدهای نان صنعتی، گامهای اساسی درجهت گسترش این مهم درسال آینده برداشته شود.

فرماندارزنجان نیز با ارائه گزارشی از بازرسیهای انجام شده از نانواییها، گفت: بازرسیهای مستمر انجام شده توسط تعزیرات منجر به آرام شدن صفوف نانواییها و بالا رفتن کیفیت پخت نان شده است.

آراض ضیایی علت کدرشدن نانها را اضافه شدن سبوس به آرد عنوان کرد و افزود: کدربودن رنگ نان، عموما نشانه پایین بودن کیفیت این ماده غذایی نیست.

وی ادامه داد: امسال توزیع سهمیه نذورات به هیات و مساجد به صورت الکترونیکی انجام می شود .