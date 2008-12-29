2200 نفر در کرمان از تسهیلات صندوق مهر بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فرهاد راستی در مصاحبه مطبوعاتی که ظهر امروز در سالن پیامبر اعظم کرمان برگزار شد، اظهار داشت: صندوق قرض الحسنه مهر با هدف ترویج فرهنگ قرض الحسنه و توزیع عادلانه ثروت در جامعه شکل گرفته است و در حال حاضر مهمترین منبع اعتباری این بانک سپرده های مردمی است.

وی با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ قرض الحسنه تصریح کرد: در این بانک هم اکنون هزار نفر در 240 شعبه در سراسر کشور در حال فعالیت هستند و 231 شعبه نیز از خدمات آنلاین برخوردار هستند.

مسئول صندوق مهر افزود: هزار میلیارد ریال توسط مردم در بانک مهر سپرده گذاری شده است که مهمترین منبع مالی صندوق محسوب می شود و تاکنون 456 میلیارد ریال نیز تسهیلات در کشور پرداخت شده است.

وی میزان سپرده گذاری در کرمان را 15 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: به رغم تصور مردم تاکنون هیچ کمک دولتی توسط این صندوق قرض الحسنه دریافت نشده است.

وی افزود: این صندوق در استان کرمان چهار شعبه دارد که دو شعبه در کرمان، یک شعبه در رفسنجان و یک شعبه نیز در ماهان راه اندازی شده است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال آینده در همه شهرستانها یک شعبه افتتاح می شود.

راستی اضافه کرد: صندوق قرض الحسنه مهر در زمینه های ازدواج، مسکن و کارآفرینی به متقاضیان ارائه خدمت می کند.