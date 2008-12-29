سکوت سران عرب در برابر جنایات غزه شرم آور است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این پیام آمده است: تاریخ همواره صحنههای فراوانی از ظلم و ستم ظالمان را تجربه کرده است. اما در عصر کنونی یکی از هولناکترین و وحشیانهترین نوع آن در فلسطین اشغالی توسط رژیم جعلی اسرائیل در جریان است.
دهها سال است که سرزمین مظلوم فلسطین آماج حملهها و جنایتهای تروریستی است که با حمایت قدرتهای سلطهجو به اشغال درآمده است اما این بار داستان غزه مظلوم رنگ دیگری به خود گرفته است.
کشتار کودکان، زنان و مردم بیدفاع فلسطینی در باریکة غزه از سوی رژیم صهیونیستی همچون گذشته با حمایت استکبار جهانی و در میان سکوت ننگبار مدعیان دفاع از حقوق بشر و توجیهگری رسانههای استکباری صورت میگیرد؛ اما شگفتانگیزتر از ناکارآمدی سازمانهای بینالمللی و شورایی با نام امنیت در کوتاهکردن دست متجاوزان، همگامی برخی سران دولتهای عربی با این نسلکشی منظم و نشاندادن چراغ سبز به رژیم سفاک صهیونیستی است.
حال که این جنایتهای سلطهجویانة رژیم غاصب صهیونیست بیش از پیش پرده از چهرة پلید مدعیان و ناقضان حقوق بشر برداشته، ضروری است کشورهای عربی و اسلامی مسئولیت خود را در قبال محاصره غزه انجام دهند و بدانند که سکوت در برابر این جنایتهای اسفبار نوعی همراهی و قانونمندساختن اشغال و جنایتهای رژیم صهیونیستی است.
بر خود لازم میدانم این واقعه دردناک را به محضر شریف امام زمان(عج)، مقام معظم رهبری، ملت ایران و همه آزادیخواهان و دلسوزان عالم بشریت تسلیت عرض کنم و از آزادمردان فلسطین میخواهم که حملات وحشیانه دشمنان انسان را تحمل کنند و دست از آرمان والای اسلامی و انسانی خود برندارند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه قم با صدور پیامی در محکومیت جنایات غزه گفت: سکوت سران عرب در خصوص جریان غزه شرم و شگفت آور است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این پیام آمده است: تاریخ همواره صحنههای فراوانی از ظلم و ستم ظالمان را تجربه کرده است. اما در عصر کنونی یکی از هولناکترین و وحشیانهترین نوع آن در فلسطین اشغالی توسط رژیم جعلی اسرائیل در جریان است.
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