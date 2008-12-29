مصر به حال آماده باش کامل درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، وزارت کشور مصر همچنین مرخصی افسران و سربازان را تا زمان نامعلومی متوقف و دستورالعمل هایی را صادر کرده است که به موجب آن تمامی سربازان و افسرانی که در حال حاضر در مرخصی به سر می برند، نیز فراخوانده شوند.

در همین راستا مسئولان مصری اقدامات امنیتی شدیدی را برای تامین امنیت در مسیر خط لوله گاز این کشور به فلسطین اشغالی اتخاذ کرده اند.

این اقدامات پس از آن اتخاذ شده است که دستگاه های جاسوسی رژیم صهیونیستی از برنامه هایی برای منفجر کردن خط لوله های گاز مصر به فلسطین اشغالی خبر داده اند.