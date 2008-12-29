به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد غلامی با بیان این مطلب تصریح کرد: این کمکها باید به تایید ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر کشور برسد.

معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: از آنجا که هم‌اکنون بیش از 80 هزار مسجد، حسینیه و اماکن مذهبی و فرهنگی در کشور به تعمیر ،تکمیل ، توسعه و تجهیز نیاز دارد لازم است علاوه بر کمکهای دولت، ساز وکارهایی برای تشویق و ترغیب و ارتقای میزان مشارکت مردمی در ساخت، عمران و آبادانی مساجد کشور پیش‌بینی شود.

وی افزود: ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور در آخرین جلسه خود در این زمینه ساز و کارهایی را جهت ترغیب و افزایش مشارکتهای مردمی و نیکوکاران به تصویب رسانده است.

غلامی افزود: انتظار ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد از دولت این است که کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی را علاوه بر احداث به تعمیر ، تکمیل ، توسعه و تجهیز مساجد نیز تسری بدهند تا به موازات آن طیف گسترده‌تری از افراد نیک اندیش و داوطلب در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.

رئیس دبیرخانه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور از عموم افراد خیر و خداجوی کشور دعوت کرد تا با مشارکت در این اقدام خداپسندانه و معنوی ضمن بهره‌مندی از تسهیلات و مزایای آن ، برای سفر آخرت خود نیز توسعه و ذخیره‌ای فراهم کنند.