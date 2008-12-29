فلسطینیان از عاشورا درس مقاومت و مبارزه بگیرند

محمد طباطبایی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به بی تفاوتی روسای عرب در حملات به غزه افزود: جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در حالی صورت میگیرد که روسای عربی بر مردم غزه فشار وارد میآورند.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در آستانه ماه محرم ماه بر تمام آحاد مردم واجب است با حمایت خود از مردم مظلوم غزه و اعلام انزجار از این قتلعام انسانی را اعلام کنند.
وی جنگ 33 روزه لبنان را آموخته ای از ماه محرم عنوان کرد و افزود: حضور مردم و اعتراض نسبت به این جنایات دولتها، مسئولان و تشکلهای بینالمللی را بیدار کنند.
طباطبایی با بیان اینکه وعده الهی حق است و خون بر شمشیر پیروز میشود گفت: مردم فلسطین بدانند ما از آنها حمایت کرده و پیروزی نهایی از آن مومنان و حقگویان است.
وی با بیان اینکه اسرائیل به پایان عمر خود نزدیک میشود گفت: امام خمینی(ره) سالهای گذشته در جهان فریاد خود را طنینانداز کرد و رژیم صهیونیستی را جرثومه فساد نامید اما دنیا این را باور نکرد و دست این ننگ عالم بشریت را بازگذاشت تا باز هم جنایت بیافریند.
وی ادامه داد: دلاوران حزبالله در جنگ 33 روزه سرافرازانه، پوزه صهیونیسم جنایتکار را به خاک مالیدند و امروز هم همین جوانان دوباره درس دیگری به اسرائیل خواهند داد.
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