درخواست گروه پارلمانی ایران از نمایندگان پارلمان اروپا برای حمایت از مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای این گروه در این بیانیه آورده اند: انتظار داریم پارلمانهای اروپایی و تمام نمایندگان پارلمان اروپا که به آزادی، برابری و کرامت انسانی اعتقاد دارند با اعتراض شدید به رفتار وحشیانه دولت صهیونیستی تمام توان خود و کشورهای متبوع خود را در جهت توقف این نسل کشی به کارگیرند.

در این بیانیه سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایات قبلی رژیم صهیونیستی، عامل استمرار ددمنشی رژیم صهیونیستی دانسته شده و آمده است : چنانچه نمایندگان آزادیخواه پارلمانها در سراسر جهان همصدا با سایر آزادیخواهان، دولت ها و مجامع بین المللی را برای برخورد جدی و قاطع با این جنایات تحت فشار قرار دهند، بی شک شاهد چنین نسل کشی های غیر انسانی نخواهیم بود.

در بخش دیگری از این بیانیه از رفتار نژادپرستان صهیونیست در محاصره و کشتار مردم بی پناه فلسطین در نوار غزه، به عنوان لکه ننگی بر چهره تاریخ یاد شده است.

اعضای گروه روابط پارلمان جمهوری اسلامی ایران با اروپا در پایان از همکاران پارلمانی خود در اروپا خواسته اند که تمام تلاش خود را برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین بکار گیرند.

کاظم جلالی رئیس و جواد جهانگیر زاده ، پرویز سروری، سیامک مره صدق و طیبه صفایی سایر اعضای طرف ایرانی گروه روابط پارلمان جمهوری اسلامی ایران و پارلمان اروپا هستند.