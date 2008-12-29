  1. سیاست
  2. سایر
۹ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

با حضور رئیس جمهور ؛

طرح تحول اقتصادی فردا به مجلس ارائه می شود

طرح تحول اقتصادی فردا به مجلس ارائه می شود

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فردا برای ارائه لایحه طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی حاضر می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، لایحه طرح تحول اقتصادی با قید یک فوریت به مجلس ارائه شده است و فردا بعد از سخنان رئیس جمهور در تبیین ضرورت اجرای این طرح برای تصویب یک فوریت این لایحه رای گیری به عمل خواهد آمد.

 

کد مطلب 808545

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه