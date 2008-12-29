طرح تحول اقتصادی فردا به مجلس ارائه می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، لایحه طرح تحول اقتصادی با قید یک فوریت به مجلس ارائه شده است و فردا بعد از سخنان رئیس جمهور در تبیین ضرورت اجرای این طرح برای تصویب یک فوریت این لایحه رای گیری به عمل خواهد آمد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فردا برای ارائه لایحه طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی حاضر می شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، لایحه طرح تحول اقتصادی با قید یک فوریت به مجلس ارائه شده است و فردا بعد از سخنان رئیس جمهور در تبیین ضرورت اجرای این طرح برای تصویب یک فوریت این لایحه رای گیری به عمل خواهد آمد.
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