طرح تحول اقتصادی فردا به مجلس ارائه می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، لایحه طرح تحول اقتصادی با قید یک فوریت به مجلس ارائه شده است و فردا بعد از سخنان رئیس جمهور در تبیین ضرورت اجرای این طرح برای تصویب یک فوریت این لایحه رای گیری به عمل خواهد آمد.