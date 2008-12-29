شکست دباغی برابر دلشاد منصوراف / معصومی برابر دیوید موسل بز ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور (جام برادران شهید پورزند) دقایقی پیش با برگزاری دیدار حساس گراد با صدرای زیرآب از گروه A این مسابقات آغاز شد که در نهایت تیم گراد با نتیجه 4 بر 3 برابر میهمان خود به پیروزی دست یافت.

در مهمترین مبارزه های برگزار شده از این رقابت که از ساعت 15:30 در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد، در وزن 55 کیلوگرم دلشاد منصوراف قهرمان جهان موفق شد برابر عباس دباغی به پیروزی دست یابد و در وزن 120 فردین معصومی برابر دیوید موسل بز تن به شکست داد.

نتایج کامل دیدار این دو تیم به شرح زیر است:

* گراد تهران 4 - صدرای زیرآب 3

وزن 55 کیلوگرم: دلشاد منصوراف 2 - عباس دباغی صفر

(یک بر صفر) و (یک بر صفر)

وزن 60 کیلوگرم: علی اصغر سلیمانی صفر - عباس گلی گرمستانی 2

(یک بر 3) و (صفر بر 3)

وزن 66 کیلوگرم: نصرالله فدایی 2 - سعید داداش پور صفر

(2 بر صفر) و (یک بر صفر)

وزن 74 کیلوگرم: شاهین کیانیان یک - مرتضی رحمت زاده 2

(یک بر صفر)، (2 بر 4) و (صفر بر یک)

وزن 84 کیلوگرم: جمال میرزایی 2 - سعید سیستانی صفر

(4 بر صفر) و (یک بر صفر)

وزن 96 کیلوگرم: مصطفی یونسی نیا 2 - جعفر شمس صفر

(یک بر صفر) و (یک بر صفر)

وزن 120 کیلوگرم: فردین معصومی صفر - دیوید موسل بز 2

(صفر بر یک) و (یک بر یک)

در ادامه مسابقات هفته پنجم لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:

گروه A:

سیمان دورود - آزادگان بابل، ساعت 17، سالن شهید درویشی درود

گروه B:

* راه آهن خراسان - صنایع و معادن همدان، ساعت 17، سالن شهدای راه آهن مشهد

* گاز مازندران - موسسه عسگری محمدیان، ساعت 17، سالن حاجی زاده جویبار

* نیروی زمینی ارتش - KSB کلاردشت، ساعت 16:30، سالن شهدای هفتم تیر